Мили милосердия — детям

4 апреля сгорают бонусные мили участников программы «Аэрофлот Бонус» (у тех, кто не летал последние два года). Но вы можете перевести их в фонд, и тогда мы получим билеты, которые нужны детям, чтобы приехать в Москву лечиться.

Благотворительному проекту «Мили милосердия» 15 лет. За эти годы участники программы «Аэрофлот Бонус» пожертвовали более одного миллиарда миль для подопечных «Подари жизнь». А это более 37 000 билетов в самые разные города России и мира для детей, их родителей, а также лечащих врачей, которые смогли выехать в региональную клинику или к месту проживания ребенка, чтобы оперативно помочь в сложной ситуации.

Как не потерять мили?

Если вы участник программы «Аэрофлот Бонус», сейчас самое время решить, что вам делать с накопившимися милями: использовать или перевести на благотворительность. Сделать это можно любым удобным вам способом:

онлайн в личном кабинете участника программы,

заполнив заявление на передачу миль в любом офисе Аэрофлота,

создав обращение в разделе «Обратная связь» на сайте Аэрофлота.

Полученные от благотворителей мили складываются в билеты, которые имеют особенную ценность: каждый из них дает ребенку с тяжелым заболеванием шанс на выздоровление. Большинство подопечных фонда проходит очень долгое и сложное лечение вдали от дома. Ездить в клиники приходится часто. Мы от всего сердца благодарим всех, кто участвует в благотворительном проекте, за подаренную детям возможность бороться и побеждать.