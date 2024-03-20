4 апреля сгорают бонусные мили участников программы «Аэрофлот Бонус» (у тех, кто не летал последние два года). Но вы можете перевести их в фонд, и тогда мы получим билеты, которые нужны детям, чтобы приехать в Москву лечиться.
Благотворительному проекту «Мили милосердия» 15 лет. За эти годы участники программы «Аэрофлот Бонус» пожертвовали более одного миллиарда миль для подопечных «Подари жизнь». А это более 37 000 билетов в самые разные города России и мира для детей, их родителей, а также лечащих врачей, которые смогли выехать в региональную клинику или к месту проживания ребенка, чтобы оперативно помочь в сложной ситуации.
Как не потерять мили?
Если вы участник программы «Аэрофлот Бонус», сейчас самое время решить, что вам делать с накопившимися милями: использовать или перевести на благотворительность. Сделать это можно любым удобным вам способом:
онлайн в личном кабинете участника программы,
заполнив заявление на передачу миль в любом офисе Аэрофлота,
создав обращение в разделе «Обратная связь» на сайте Аэрофлота.
Полученные от благотворителей мили складываются в билеты, которые имеют особенную ценность: каждый из них дает ребенку с тяжелым заболеванием шанс на выздоровление. Большинство подопечных фонда проходит очень долгое и сложное лечение вдали от дома. Ездить в клиники приходится часто. Мы от всего сердца благодарим всех, кто участвует в благотворительном проекте, за подаренную детям возможность бороться и побеждать.
Узнать подробности
Можно на сайте проекта
Новости
Мили милосердия — детям
4 апреля сгорают бонусные мили участников программы «Аэрофлот Бонус» (у тех, кто не летал последние два года). Но вы можете перевести их в фонд, и тогда мы получим билеты, которые нужны детям, чтобы приехать в Москву лечиться.
«Подари жизнь» на первом месте в рейтинге RAEX
Благодарим за доверие и чувствуем большую ответственность! И, конечно, делимся с вами этой новостью, потому что фонд — это вы!
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