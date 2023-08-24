Мое сердце остановилось?

Представьте, что вы выскакиваете из аэроэкспресса и бежите через весь аэропорт, чтобы успеть на рейс, посадка на который закончится через двадцать минут. Представили? Именно так выглядит гипоксия. И о ней наш рассказ.

Итак, вы бежите на рейс, ваши мышцы требуют больше кислорода, чем обычно: ведь они интенсивно работают, и клеткам нужно дышать. Если вы следите за нашей серией заметок для доноров, то помните, что переносить кислород из легких в ткани — это задача красных клеток крови, эритроцитов. И прямо сейчас они должны обеспечить им ваши мышцы, которые напряженно работают, продвигая вас к цели — к выходу на посадку. Организм поддерживает строго определенное количество эритроцитов и определенный уровень гемоглобина в крови. И, хотя это количество подвержено небольшим колебаниям в зависимости от пола, возраста и физиологического состояния, оно все же очень стабильно. У взрослых женщин в одном литре крови в среднем содержится около 4,5 триллионов эритроцитов. У мужчин около 5 триллионов. Уровень гемоглобина у взрослых женщин в норме от 120 до 160 граммов на литр (г/л). У мужчин от 130 до 180 г/л.

120-160 г/л уровень гемоглобина у женщин

Как же доставить мышцам больше кислорода, если количество эритроцитов в литре крови остается практически неизменным в течение всего 20-минутного забега? Очень просто! Нужно двигать все имеющиеся в крови клетки быстрее. Для этого ваше сердце начинает сокращаться чаще обычного в два или даже в три раза. Вы можете почувствовать это как учащение пульса и дыхания. Теперь легкие в единицу времени доставляют больше кислорода к мембране, больше молекул проникает в кровь, которая движется быстрее, то есть каждую секунду доставляет в легкие больше эритроцитов, которые подхватывают там кислород и несутся к мышцам, отдают им кислород, а потом летят обратно с углекислым газом, который вы теперь чаще выдыхаете: ведь он быстрее образуется в тканях. Если вы не профессиональный марафонец и даже не любитель регулярных пробежек, то через десять минут (или даже раньше) вы почувствуете, что сил больше нет. Ваш организм не привык долго поддерживать такую интенсивную физическую нагрузку. Легкие и сердце недостаточно тренированы, чтобы продолжать быстро и слаженно работать. Вдохи становятся неравномерными, вы хватаете ртом воздух, но его как будто все равно недостаточно. Вместо нормального учащенного дыхания у вас появилась одышка, а вместо нормального учащенного пульса вы ощущаете как будто бы неприятные удары сердца о ребра и головокружение. Это признаки гипоксии, или кислородного голодания.

130-180 г/л уровень гемоглобина у мужчин