Мы снова ищем волонтеров!

На этот раз – для школьного проекта «Дети помогают детям» .

Мы уверены, что сочувствие и сострадание к тем, кто попал в беду и нуждается в помощи — одни из самых важных человеческих качеств. И им можно научиться на «уроках доброты», которые проводят в школах волонтеры фонда.

На «уроках доброты» волонтеры рассказывают школьникам о работе фонда «Подари жизнь» и о том, как можно помочь детям, столкнувшимся с болезнью. Для учеников начальных классов занятия проходят в игровой форме: ребятам предлагают помочь плюшевому мишке, который попал в беду.

Учеников 4-11 классов волонтеры знакомят с работой фонда: рассказывают о болезнях, с которыми сталкиваются дети, о благотворителях, которые им помогают, и об акциях, которые проводит фонд «Подари жизнь».