На этот раз – для школьного проекта «Дети помогают детям».
Мы уверены, что сочувствие и сострадание к тем, кто попал в беду и нуждается в помощи — одни из самых важных человеческих качеств. И им можно научиться на «уроках доброты», которые проводят в школах волонтеры фонда.
Автор: Юлия Денисова
На «уроках доброты» волонтеры рассказывают школьникам о работе фонда «Подари жизнь» и о том, как можно помочь детям, столкнувшимся с болезнью. Для учеников начальных классов занятия проходят в игровой форме: ребятам предлагают помочь плюшевому мишке, который попал в беду.
Учеников 4-11 классов волонтеры знакомят с работой фонда: рассказывают о болезнях, с которыми сталкиваются дети, о благотворителях, которые им помогают, и об акциях, которые проводит фонд «Подари жизнь».
Автор: Анастасия Брусиловская
Для проекта «Дети помогают детям» нам очень нужны волонтеры, которые:
готовы проводить «уроках доброты» в первой половине дня, когда дети в школе
комфортно чувствуют себя перед группой детей разного возраста (с 1 по 11 класс)
готовы обучиться и сдать итоговый «экзамен» в виде проведения «урока доброты»
Если вы хотите стать волонтёром проекта «Дети помогают детям», то выберите в анкете пункт «проводить уроки доброты в школах». Мы будем очень рады новым людям в команде!
Новости
Мы снова ищем волонтеров!
На этот раз – для школьного проекта «Дети помогают детям».
Ответы на вопросы о работе фонда
В одном из Telegram-каналов появились вопросы по поводу некоторых пунктов отчетности «Подари жизнь». Екатерина Шергова, директор фонда, подробно отвечает на каждый из них.
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