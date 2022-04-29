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Мы снова ищем волонтеров!

9 июля 2024Волонтерство
Текст:
Роман Чертовских
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На этот раз – для школьного проекта «Дети помогают детям».

Мы уверены, что сочувствие и сострадание к тем, кто попал в беду и нуждается в помощи — одни из самых важных человеческих качеств. И им можно научиться на «уроках доброты», которые проводят в школах волонтеры фонда.

Автор: Юлия Денисова

На «уроках доброты» волонтеры рассказывают школьникам о работе фонда «Подари жизнь» и о том, как можно помочь детям, столкнувшимся с болезнью. Для учеников начальных классов занятия проходят в игровой форме: ребятам предлагают помочь плюшевому мишке, который попал в беду. 

Учеников 4-11 классов волонтеры знакомят с работой фонда: рассказывают о болезнях, с которыми сталкиваются дети, о благотворителях, которые им помогают, и об акциях, которые проводит фонд «Подари жизнь».

На «уроках доброты» школьники пишут трогательные послания детям, проходящим лечение в больницах

Автор: Анастасия Брусиловская

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Для проекта «Дети помогают детям» нам очень нужны волонтеры, которые:

  • готовы проводить «уроках доброты» в первой половине дня, когда дети в школе

  • комфортно чувствуют себя перед группой детей разного возраста (с 1 по 11 класс)

  • готовы обучиться и сдать итоговый «экзамен» в виде проведения «урока доброты»

Если вы хотите стать волонтёром проекта «Дети помогают детям», то выберите в анкете пункт «проводить уроки доброты в школах». Мы будем очень рады новым людям в команде! 

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Мы снова ищем волонтеров!

На этот раз – для школьного проекта «Дети помогают детям».

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