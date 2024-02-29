В этом году «Кругосветка» отмечает юбилей! А мы рассказываем, как появился проект, что он дает детям и почему основатели с удовольствием продолжают ходить в больницы.

«Кругосветку» придумали на одной из общеволонтерских встреч. Дата была символичная: 22 апреля 2014 года, День Земли. Создатели проекта изначально решили, что все программы будут авторские, а вести их будут заядлые любители путешествий. Волонтеры сами придумывали и шили первые костюмы, привозили реквизит со всего мира и рассказывали детям о своем опыте знакомства с другими странами.

За десять лет многое изменилось: наши прекрасные волонтеры добавили в программу новые страны, придумали множество авторских мастер-классов, освоили онлайн-формат во время ковидных ограничений. По-настоящему подружились между собой и завели друзей в разных уголках мира (и теперь они присылают для занятий небольшие подарки) и даже сделали детей соведущими. И, что самое главное, не растеряли пыл и энтузиазм первых дней.

Рыцарские доспехи и традиционные корейские наряды, конечно, никого из ребят не оставляют равнодушными. Как и рассказы о далеких странах, где мечтает побывать каждый. А африканские барабаны, турецкие картины эбру и котелки английских джентльменов вызывают у подопечных фонда настоящий восторг.

Екатерина Волкова

Первое занятие было очень волнительным! Почти месяц мы писали программу мастер-класса, составляли презентацию. Встреча прошла на ура, детям очень понравилось, и после этого стало гораздо легче и свободнее. Этой весной мы были в Центре нейрохирургии, и там одна из мам сказала, что помнит меня еще с доковидных времен. Тогда мы говорили про Великобританию и делали флажки, и вот у них в семье такой флажок хранится до сих пор! Очень трогательно! В такие моменты я понимаю, что мы не зря делаем проект, что это ценно для детей и их родителей.

Марина Подвойская

Чтобы говорить про Африку, мы приносим настоящие африканские барабаны. Для развития тактильных ощущений: чтобы дети могли потрогать, поиграть. Но сама я не барабанщик, поэтому могу только рассказывать и показывать разные звуки. И вот как-то на занятии папа одного из ребят очень здорово на этих барабанах сыграл. И дети, и родители были в восторге! В проекте я около семи лет, и мне очень важно приносить ребятам в больницу праздник. Важно многое отдавать и получать необыкновенно теплую реакцию в ответ.

Любовь Стефанюк

В «Кругосветке» я с 2016 года. После первого занятия я не знала вообще, смогу ли прийти во второй раз. Но все оказалось совсем не так, как я себе нафантазировала: от нас хотели не жалости, а поддержки, ведь и детям, и родителям надо отвлекаться от грустных мыслей. На занятиях даже ребята с капельницами всегда умудряются веселиться, радоваться и танцевать! На самом деле, дети и делают каждое наше выступление.

Наталия Кочанова

Недавно в конце занятия одна из мам сказала: «Как хорошо, что вы к нам сегодня пришли! Я даже успела сбегать за кофе! И не в больничную столовую, а в кофейню!» И вот это классно! За сорок минут, пока мы рассказываем ребятам о разных странах, родители могут выдохнуть, расслабиться, заняться чем-то. Даже просто посидеть в телефоне. Главное, они знают, что у них сейчас нет необходимости развлекать ребенка. Ведь дети в это время при деле, им точно не скучно!

Елена Зюзина

К проекту я присоединилась еще в 2015 году, и за это время случилось много всего интересного. Но вот самое-самое отличное занятие случилось, когда я привела в Центр имени Димы Рогачева рыцарей! На одном из фестивалей «Времена и эпохи» проходил рыцарский турнир. Я посмотрела, набралась смелости и предложила организаторам прийти к нашим ребятам. Они отозвались и приехали в клинику со всеми своими доспехами. Дети очень долго вспоминали и даже другим «кругосветчикам» говорили: «А вы видели мои фото с рыцарями?» Это было просто потрясающе, очень круто!

Оксана Колмыкова

На занятиях я получаю огромное удовольствие, потому что вместе с детьми и их родителями забываю обо всех своих проблемах. Мы говорим о далеких странах, делаем что-то своими руками, отвлекаемся, что-то новое узнаем. И никто не думает о том, где и почему мы находимся. Из клиники я всегда выхожу одухотворенная, потому что дарю людям счастье. Счастье не думать о плохом, не думать о болезни.

Ася Караханова

Волонтером фонда я стала 2,5 года назад: мне захотелось добавить в свою жизнь положительных эмоций. Начала с онлайн-проекта «На связи», а потом решила присоединиться к волонтеру Энни, которая вела «Кругосветку» по Южной Корее. Мы рассказываем детям про страну, ее обычаи. Энни сама изучает корейский, поэтому иногда мы вместе с детьми пытаемся писать их имена на этом языке. Каждый наш поход в больницу становится настоящим приключением. Мне кажется, этот проект очень важен для детей и их родителей. Это настоящее окошко в большой разнообразный мир, выход из сложной ситуации хотя бы на какое-то время, возможность отвлечься, узнать что-то новое, немного переключиться на другую реальность.

Энни Грашина

Я волонтер уже одиннадцать лет, в «Кругосветку» пришла почти год назад. У меня есть любимая страна — Южная Корея. Я достаточно много про нее знаю, изучаю ее язык и культуру. Мне захотелось поделиться своими знаниями с детьми. Мне нравится, как у нас проходят встречи в больнице. Конечно, многое зависит от настроя детей. Бывает, они очень активно задают вопросы. Особенно весело, когда есть ребята с Дальнего Востока: они всегда делятся с нами своими познаниями. Еще детям нравится делать из бумаги ханбоки — это национальная корейская одежда. Мне кажется, что этот проект выполняет важные задачи: расширяет кругозор и по-настоящему отвлекает от происходящего в больнице. А я рада быть полезной и делиться своими знаниями.

Алия Салахетдинова

Чуть больше года назад я начала проводить «Кругосветки». Я люблю путешествовать, была во многих местах, поэтому решила, что мне есть чем поделиться. Мы с детьми уже побывали в Японии, Швейцарии, Намибии. Ребята и их родители обычно всегда открыты к разговору, задают интересные вопросы и внимательно слушают. Еще они с удовольствием делятся эмоциями от путешествий, которые у них в жизни были. И это очень вдохновляет.