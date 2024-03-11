«Мне было тяжело видеть боль»

Мы всегда говорим, что помогать можно по-разному: главное, найти свой путь. Мария Коруз, волонтер фонда во внебольничной помощи, поделилась своей историей о том, как она нашла комфортное для себя волонтерство.

В «Подари жизнь» я пришла почти десять лет назад. Узнала про фонд от подруги, она как раз была в нем волонтером. Тогда начать свой путь в благотворительности я решила с больничного волонтерства: мне хотелось иметь непосредственный контакт с детьми и как-то помогать руками. Сейчас, вспоминая об этом, я вообще не понимаю, как могла на такое решиться.

Мария организовывает для подопечных фонда поездки на развлекательные мероприятия Фото: из личного архива

Не совсем удачный опыт Знаете, у меня в целом по жизни никогда особо не было контакта с детьми. У некоторых это получается очень органично, у меня же это не получается вообще никак. Кроме того, я ничего не умела делать руками, а ведь это основная больничная деятельность: полепить, порисовать, повырезать. У меня с этим вообще было плохо. Но, тем не менее, почему-то, я решила ходить к детям в клиники. Помню, когда в первый раз пришла в отделение Морозовской больницы, чувствовала себя максимально неуверенно, мне было очень страшно. Тогда мне очень помогла одна из девочек, для которой мне как раз и нужно было организовать досуг. Она постоянно разговаривала, что-то мне рассказывала, задавала вопросы, сама меня сильно увлекла в это взаимодействие. Время пролетело быстро. Я поняла, что да, мне было волнительно, но тот отклик и отдачу, которые я получила от детей, того стоят. Так началось мое больничное волонтерство, которое, надо сказать, довольно быстро закончилось.

Иногда очень хочется громко призывать всех помогать, волонтерить и быть в благотворительности. Мария Коруз, волонтер фонда

Случилось это внезапно для меня самой во время очередного праздника в больнице, который мы устраивали для детей. Это был Новый год, атмосфера в отделении была праздничная. Волонтер в костюме Деда Мороза радостно идет в палату к мальчику, который очень сильно плачет, идет, чтобы порадовать. И в этот момент меня пронзило, что я так больше не могу. Мне было тяжело видеть эту боль на стыке с весельем, в моей голове это складывалось очень болезненно. Я поняла, что такой формат волонтерства мне больше не подходит. Зато полностью подошел другой. Тот самый проект Буквально с первых месяцев своего волонтерства, параллельно с походами в больницы, я стала участником проекта фонда «Выездные мероприятия». Суть этого проекта в том, что различные театры, цирки, музеи и другие площадки Москвы, дают для подопечных фонда бесплатные билеты на события, которые у них проходят. А кураторы проекта должны организовывать и курировать весь процесс походов детей на эти мероприятия. Вот уже девять лет я в проекте и ни разу не брала паузу. Это просто стало частью моей жизни и так крепко вошло в повседневность, что я уже не представляю себя без этого.

Маша во времена больничного волонтерства (на фото слева) Фото: из личного архива

Помню, сначала мы приглашали семьи на мероприятия по телефону. И это было сложно. Я курирую подопечных в Морозовской больнице, а это огромная больница, в которой очень много детей. Тогда нужно было основательно садиться, настраиваться, находить время для обзвонов родителей. Со временем мы переделали систему, сделали рассылки в мессенджерах, это облегчило жизнь. Я сейчас могу из любой точки оперативно закидывать информацию про мероприятия подопечным и курировать этот процесс.

Главные сообщения В этом проекте, конечно, нет такой явной отдачи, как когда посещаешь детей в больнице. Мы почти не имеем прямого контакта с родителями и детьми, но часто получаем отзывы по sms. Иногда они невероятно трогательные и развернутые. Особенно, когда родители описывают, какой трудный путь им пришлось пройти вместе с ребенком, и какое счастье видеть сейчас его горящие глаза, слышать смех на том или ином мероприятии. Даже бывает, что родители присылают фотографии детей с событий. Такие сообщения выбивают тебя в хорошем смысле. Каждый раз мне становится тепло на душе, от понимания, что мы делаем очень нужное дело. Эта и есть та самая отдача — важная и очень весомая. Если меня спрашивают про мой опыт волонтерства, то я, конечно, рассказываю. Иногда сама могу просто что-то рассказать про это, но как-то редко, в основном только близким людям. У меня все равно сидит внутри, что о благотворительности не нужно говорить открыто, мне по-прежнему неловко, как будто это отчасти хвастовство, хотя естественно, это не так. Иногда очень хочется громко призывать всех помогать, волонтерить и быть в благотворительности.