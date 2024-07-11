«Мы тут играем в театр»

Три года подряд в офисе фонда в августе появляется человек с письмом в конверте. Он приезжает прямиком из села Былино, где все лето идут благотворительные спектакли самодеятельного детского кукольного театра.

Кроме письма, он привозит деньги, которые удалось собрать за сезон. После третьего трогательного рукописного письма мы решили позвонить художественному руководителю — Ладе Владимировне Шевченко. Не сказать, чтоб она пришла в восторг от нашей идеи рассказать про театр, актеров и помощь подопечным фонда «Подари жизнь». «Я не тщеславный человек, делаю что-то — и делаю, говорят же, что добрые дела надо делать тихо». Но разговор все-таки получился. Предлагаем вам его с незначительными сокращениями. И с главной мыслью: помощь может быть очень разной. Большой и не очень. От детей или взрослых. Главное — делать это искренне и от всего сердца. За что мы благодарны и руководителям театра, и всем-всем-всем артистам, и, конечно, зрителям.

Лада Владимировна, Татьяна Александровна и артисты театра Фото: из личного архива

«В следующем году театру будет 20 лет. Уже думаю о том, как бы нам здесь это отметить. Хотя, может быть, и соберется немного людей. У нас есть опыт, когда выступало 11 артистов, а в зале было 3 зрителя. Гроза отпугнула людей, они не пришли, а отменять спектакль мы не стали. В детстве мама всегда устраивала мне праздники. Новый год, дни рождения с конкурсами, играми, призами. У нас так было принято. В 2001 году у меня родился сын Федя, и, когда ему исполнилось три года, я предложила сделать кукольный театр. Мы с мамой, Татьяной Александровной, вырезали из бумаги фигурки и буквально на пять минут организовали спектаклик по стихам Хармса. На табуретке. Так и родился наш семейный кукольный театр.

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Потом уже втроем мы выступали в детском саду, в детской библиотеке. И однажды нас спросили, как называется театр. А он тогда еще никак не назывался. И вот библиотекари предложили нам название «Дядя Фёдор и компания»: и дядя Фёдор у вас есть, и компания подходящая. Название это прижилось. И даже когда дядя Фёдор вырос и перестал играть в нашем театре, менять название мы не стали. Пока сын учился в школе, мы зимой ставили спектакли там, а летом — в деревне. Вообще я учитель русского языка и литературы. В «Орленке» работала вожатой. Сейчас занята во Дворце творчества детей и молодежи в Ростове-на-Дону. Татьяна Александровна окончила тот же филфак, учитель английского, всю жизнь проработала с книгами. Каждое лето мы проводим в селе Былино, это Рязанская область. Сейчас наш театр живет только здесь. В Ростове он оказался никому не нужен.

В Былино мы ездим уже больше тридцати лет. Маме 83 года, и она до сих пор играет в театре. В нем участвуют дети и взрослые, которые тоже приезжают сюда на лето. Ребятишки приходят заниматься в театр по-разному. Кто-то на один-два спектакля. А кто-то — на несколько лет. Прошлый и позапрошлый сезоны были просто замечательные: к нам пришли взрослые дети из местной школы, восьмой-девятый класс. И мы, конечно, развернулись. А так — мы берем всех. И робких, и забияк, и заик. Работаем и как филологи, и как педагоги, психологи, дефектологи, логопеды. Чего только не делаем. Каждый спектакль мы показываем, к сожалению, только один-два раза в сельском клубе, который уже давным-давно требует капитального ремонта. В прошлом году мы все лето ездили по воскресеньям на гастроли в соседнее село. В этом нам помогали работники местной школы: директор выделяла школьный автобус, водители перевозили всех и все необходимое.

Не могу видеть, как они без дела болтаются, эти дети. Мне хочется с ними что-нибудь делать, куда-нибудь их звать, что-нибудь им читать. У нас часто так бывает: мы просто читаем книжки. Лада Шевченко, руководитель театра

В начале лета мы собираем наш коллектив. Всегда волнуемся, кто в этом году компанию составит. Выясняем, что привело каждого, какие у детей ожидания, стремления, мечты. Обсуждаем с детьми программу сезона: планируем спектакли, День собаки, День природы, День велосипедиста, День науки. И начинаем работать. Я всем всегда говорю: наш театр не просто кружок, это работа. Работать вы будете здесь по-взрослому, работа артиста тяжелая. Все пойдут на речку, а вы будете что-то учить. Все будут спать до полудня, а вы будете что-то рисовать, клеить, шить, вышивать. А потом репетиции, серьезные, по три-четыре часа. Причин для неявки на репетицию — нет. Просто потому что у нас один состав и заменить артиста мы не сможем. Отказаться играть можно, но только до того момента, пока ты не получил роль в будущем спектакле.

Зачем нам все это? Понимаете, я в «Орленке» работала, это диагноз. Не могу видеть, как они без дела болтаются, эти дети. Мне хочется с ними что-нибудь делать, куда-нибудь их звать, что-нибудь им читать. У нас часто так бывает: мы просто читаем книжки. Приходят дети, которые хотят послушать. На гитаре играем, песни поем. Не могу я, чтобы они только тыкали в эти экраны, понимаете? И Татьяна Александровна — мой лучший друг и единомышленник в этом вопросе. А еще нам очень приятно, что многие люди относятся к нам и к театру с огромной симпатией, нас тут ждут, нам рады, нам помогают в решении самых разных вопросов. Мы очень ценим доброе отношение. И стараемся окружать себя хорошими людьми. Начинали мы с трех зрителей, а сейчас на «Винни-Пуха» пришло 63 человека. Мы даже посадить всех не смогли. В этом году у нас были аншлаги все время. Есть постоянная публика, есть неожиданная: кто-то ехал на машине, увидел объявление, пришел. Объявления мы вешаем по всем близлежащим деревням. Причем я их делаю еще в Ростове, потому что тут у нас нет ни ксерокса, ни принтера. Я могу на ноутбуке набрать какой-нибудь текст, а потом попросить, чтобы мне его в Москве распечатали и привезли. Потому что нам нужны и программки, и афиши. И они у нас есть. Второй год чем может помогает Волчковская школа, взрослые зрители приносят игрушки для призов. Ведь перед каждым спектаклем мы всегда играем на полянке в разные игры: подвижные, интеллектуальные, какие хотите. Папы у нас скачут на лошадках, мамы в конкурсах участвуют. Весело. И все уходят и с призами, счастливые и довольные.

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Почему мы решили делать спектакли благотворительными? У нас всегда был платный вход. Сначала 5 рублей, потом 10, потом 20. И так мы дошли до 50 рублей. Театр существует на голом энтузиазме и общественных началах, но совсем без денег ни один театр не выживет, очень много всего надо приобретать, чтобы делать спектакли: реквизит, кукол, ткани, пластилин, цветную бумагу, расходники. Артисты театра всегда получали от меня награду. Отыграли спектакль, финальную песню спели, выхожу я, всех представляю, говорю, что артисты старались, работали, заслужили ваши аплодисменты и подарки. И каждому ребенку я давала пакетик, в котором лежала хорошая книжка, шоколадка, пачка сока, какая-нибудь игрушечка, конфетка. Нам всегда хватало на это денег, которые мы собирали за вход. Но потом времена изменились, и я поняла, что сделать восемь-десять подарков я уже не могу, даже книжку в мягкой обложке не на что купить. Потому что мы еще после спектакля пьем чай, на который приглашаем родителей артистов. Свободных денег у нас нет, доходы очень скромные. Чтобы делать спектакли все лето, мы целый год по чуть-чуть откладываем в конвертик, который называется «Театр».

Я собрала артистов и говорю: «Дети, вы приходили в театр на работу и получали зарплату: подарок после спектакля. Но теперь у меня нет возможности вам его дарить. Давайте обсудим этот вопрос. У меня есть предложение. Мы все вместе можем сделать доброе дело. Да, есть дети, которые не могут сейчас купаться в речке, ходить в театр, кататься на велике. Они в больнице и борются за жизнь. На крупные потребности мы собрать не сможем, но на мелочи — вполне. Подумайте до завтра». На следующий день они мне все на ухо шепнули свое решение: единогласно меня поддержали. И с тех пор больше ни с кем я этот вопрос не обсуждала. Теперь это данность.

О чем мечтается? О хорошем помещении для представлений. О гастролях. О том, чтобы получалось нашей работой увлечь больше народа, чтобы еще кто-то захотел помочь больным детям. Лада Шевченко, руководитель театра