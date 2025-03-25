Очень нужен праздник

Чтобы во время лечения подопечные «Подари жизнь» чувствовали себя обычными детьми, в фонде работает программа «Окно в мир».

Болезнь меняет жизнь каждого ребенка. Диагноз, лечение, вместо школы, детского сада, общения — одиночество в палате, которое длится месяцами. Фонд делает все для того, чтобы во время долгого пребывания в больнице или в вынужденной изоляции, дети продолжали общаться, учиться, открывать для себя что-то новое. Да и просто радовались жизни.

Валдиш Пельш, амбассадор фонда и частый гость в Центре Дмитрия Рогачева Фото: из личного архива

В этом им помогают проекты программы «Окно в мир», в том числе, «Выездные мероприятия», «Больничные мероприятия» и «Первый шаг». Благодаря им: дети понимают, что они не одни,

не чувствуют себя оторванными от жизни,

находят друзей,

развивают навыки,

получают новые впечатления,

верят в то, что за стенами больницы их ждет целый мир.

Проект «Выездные мероприятия» Фото: из личного архива 1 из 5

Билет в мир ярких эмоций Проект «Выездные мероприятия» организует для ребят, которым врачи уже разрешают прогулки и контакты, интереснейшее времяпрепровождение: цирковые представления, театральные постановки, концерты, экскурсии, футбольные матчи, посещение парков развлечений. Волонтеры проекта договариваются с партнерами о безвозмездных билетах, затем сопровождают детей во время мероприятий и следят за тем, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно. Для ребят такие выезды — не просто развлечение, а возможность отвлечься от болезни, познакомиться с новыми людьми и ощутить радость жизни.

«Выездные мероприятия» существуют уже 12 лет: во время лечения так важно знать, что жизнь продолжается, что детство для игр, развлечений и новых открытий. Елена Ошерович, координатор проекта

Елена Ошерович, координатор проекта: «"Выездные мероприятия” существуют уже 12 лет. Мы делаем все для того, чтобы дети и родители могли побывать на самых интересных мероприятиях, которые проходят в Москве (спектакли, выставки, музеи, мастер-классы, спортивные матчи). Да и просто покататься на качелях-каруселях, ведь это так важно — знать, что жизнь продолжается, что детство для игр, развлечений и новых открытий. Наш проект полезен и для детей, и для взрослых: семьям необходимо отвлекаться от мыслей о болезни, получать позитивный заряд и положительные эмоции. Но не менее важен он и для нас самих. Когда мы видим счастливых и радостных детей, их горящие глаза, неподдельный интерес, или читаем их благодарственные отклики, то и сами получаем огромную порцию позитива и энергии». Галина, мама Дарьи Демиденко: «Спасибо фонду, спасибо спонсорам, которые дарят нам билеты. Мы в больнице уже больше года: как же мы радуемся каждой возможности куда-то поехать. Будь то театр, кино или что-то другое, что предлагают нам волонтеры. Это так отвлекает детей от процедур и ежедневного лечения, а нам, мамам, дает возможность просто немного отдохнуть».

Проект «Больничные мероприятия» Фото: из личного архива

Праздник в больнице Организовать его помогают больничные координаторы и волонтеры проекта «Больничные мероприятия»: в палату к детям, которые лишены возможности покидать ее месяцами, приходят фокусники, аниматоры, музыканты, актеры театра теней и мастера творческих мастер-классов. Анна Данилюк, волонтер-организатор и сопровождающий: «Мне выпало задание проводить гостей в отделение, и я не просто волновалась, я очень волновалась. Оказалось, не зря: запомнить сложный маршрут от дверей до дверей мне не удалось, поэтому когда я уже выполняла “задание”, то не сразу смогла найти дорогу обратно. Но благодаря Наташе Савеловой, координатору “Подари жизнь” в Центре Рогачева, я во всем разобралась. С тех пор прошел уже год, и я с улыбкой вспоминаю эту историю. А также бесконечно благодарю вселенную за то, что оказалась в команде фонда! Благодарю за эмоции и людей! Моя волонтерская работа, как организатора и сопровождающего, самая лучшая в мире».

Занятия для детей в больнице Фото: из личного архива 1 из 3

Образование без границ Проект «Первый шаг» помогает детям учиться. Одна из форм — бесплатно участвовать в образовательных программах. Один из ярких примеров — сотрудничество с онлайн-школой «Ковчег без границ». Здесь нет запретных тем, рамок и зубрежки. Вместо шаблонов — дискуссии, вместо монологов — диалог, а вместо страха перед ошибками — радость открытий. Школа предоставляла подопечным фонда бесплатные места на образовательные программы, в том числе, на «Краткую историю естествознания» или «Медленное чтение философских текстов». Елена Литвяк, историк, детский писатель, автор курсов свободной онлайн-школы «Ковчег без границ»: «Наша школа возникла в сложные времена, в 2022 году. Ведь даже когда привычный мир рушится, детям надо продолжать учиться и расти. Тогда “Ковчег без границ” взял на борт всех, кто хотел быть по-настоящему свободным, что бы ни происходило в мире. “Ковчег” — это пространство уважения и бережного внимания друг к другу, максимально безопасная образовательная среда. И при этом это серьезная интеллектуальная среда, здесь невозможно отсидеться на задней парте. Каждая встреча, это не лекция, а семинар, диалог, серьезный разговор, к которому все готовятся.



Нам важно сотрудничество с «Подари жизнь» по разным причинам. Самая главная, дети — всегда дети. И в больнице им надо общаться и развиваться. Елена Литвяк, автор курсов школы «Ковчег без границ»