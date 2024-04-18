«Однажды у меня тоже все будет хорошо»

Мы встретились с Софьей Гребенченко, бывшей подопечной «Подари жизнь», на Positive Hack Days, международном форуме по кибербезопасности. Она работала хостес на одном из стендов, подошла сказать спасибо фонду и... расплакалась.
А потом попросила рассказать ее историю, чтобы всем детям, которые сейчас проходят лечение, стало чуть спокойнее и легче. Детский рак лечится и вот еще одно тому подтверждение.
«Я заболела летом, в 2015, мне было 17 лет. Появилась слабость, по телу пошли какие-то синяки. Сначала я не особо обращала на это внимание, просто решили с родителями, что после дачи пойду к врачу. А потом стало хуже, сил совсем не было, забирать анализы пошла уже с бабушкой. И меня прямо из поликлиники на скорой отвезли в Морозовскую больницу, туда же приехала мама с работы, и нас сразу же оставили в палате. Папа вечером привез вещи.
Софье 26 лет, и у нее все хорошо
Фото: из личного архива
Я ничего не знала про лейкоз, и понимание, что на самом деле все очень серьезно, приходило ко мне постепенно. Я не хотела в это верить и была в полном шоке. Врачи говорили, что все лечится, родители тоже что-то объясняли, но, главное, я понимала, что со школой придется попрощаться, и что вся жизнь отойдет на второй план. Еще говорили, что лечение затянется на два года, и казалось, что это ужасно долго. Жизнь как будто разделилась на до и после. И хотелось думать, что это сон.
Лечение тоже шло непросто: в какой-то момент меня положили в палату интенсивной терапии. Было огромное количество капельниц, лекарств. Я лежала на кровати без сил, никуда не вставала, мышцы атрофировались. Меня даже возили на коляске в другой корпус на обследование, а после больницы я заново училась ходить. Меня никак не отпускали домой, анализы были плохие. Но все-таки месяца через три наступил тот день, когда лейкоцитов стало больше, и меня не в лучшем состоянии выписали на амбулаторное лечение.
В сложные моменты я вспоминаю, что победила рак и все жизненные трудности начинают казаться пустякам. И вообще я горжусь собой.Софья Гребенченко,бывшая подопечная фонда
Я стала понемногу возвращаться к жизни. Мама все время была со мной, день мы расписали по часам — два раза прогулки, здоровое питание. Потихоньку я начала вливаться в учебу: мы договорились, что я буду учиться дистанционно, со мной занимались учителя, у меня был репетитор по английскому. В конце года я успешно сдала ЕГЭ, хотя когда выписывалась из больницы, казалось, что в голове пусто. Но я получила хорошие баллы, одни из самых высоких в классе, правда, в вуз поступать не стала: ходить туда мне все равно было нельзя. Поступление состоялось на следующий год — в Российскую таможенную академию, на бюджет. Это было знаменательное событие и для меня, и для всей моей семьи. А одновременно с этим подошло к концу и мое лечение. Мечты стали реальностью: я студентка, и я выздоровела.
Мне кажется, именно учеба во время болезни вывела меня из болезненного состояния, у меня появился стимул к жизни. Я постоянно что-то делала, писала, читала и не было времени на переживания. Учеба отвлекала от грустных мыслей, давала силы двигаться дальше. Я знала, что летом экзамены, и мне надо быть в тонусе, чтобы все сдать. Такую цель я себе ставила.
Быть моделью — это мечта
Фото: из личного архива
Я не делаю секрет из своей болезни, если уместно, легко говорю о ней. Хотя долго относилась к ней негативно. Но сейчас, в сложные минуты я вспоминаю, что победила рак и все жизненные трудности начинают казаться пустякам. И вообще я горжусь собой. И свою историю хочу рассказать, чтобы все болеющие дети знали: трудности, плохие анализы — это все дело времени, главное, держаться, не терять оптимизм. А врачи все сделают. Просто должна быть цель — выздороветь, закончить школу, поступить в университет, пойти работать. Важно, чтобы жизнь не заканчивалась в тот момент, когда узнаешь диагноз, должен был стимул, чтобы идти вперед и бороться. Однажды лечение закончится, а потом так же закончатся и ограничения.
Сейчас я живу прекрасной счастливой жизнью. Закончила учиться в Академии, путешествую. Пока училась, подрабатывала на спортивных мероприятиях: футбол, хоккей. Как хостес отвечала за гостеприимство на арене, это был мой первый заработок, а потом перешло в подработку: хостес на выставках, форумах. Мне нравится общаться, взаимодействовать с людьми, меня это подзаряжает.
Трудности — это все временно
Фото: из личного архива
А еще я всегда мечтала стать моделью. Однажды я узнала, что некоторые дети от "Подари жизнь" участвуют в модных показах, обратилась в фонд и приняла участие в одном из мероприятий. Так это тоже стало моим хобби.
Вообще фонд мне во многом помогал, например, оплачивал дорогостоящие анализы. С большой радостью я вспоминаю волонтеров, которые занимались с детьми. Подарки к Новому году: как это поднимает настроение всем детям! Еще я много ездила по мероприятиям: театры, выставки, концерты. Была участницей реабилитационной программы "Человек и лошадь", вернулась оттуда просто другим человеком. Никогда не думала, что такие программы могут помочь понять себя и то, чего я хочу от жизни.
Очень благодарна фонду, всем врачам, родителям, близким. Надеюсь, что моя история поможет детям, которые сейчас в трудной ситуации. Меня всегда поддерживали такие рассказы. Я читала, смотрела и думала, что однажды у меня тоже так будет. И это случилось! Я полностью выздоровела, у меня отличная жизнь. Мечтаю стабильно работать, быть моделью (как хобби), создать крепкую семью (сейчас я помолвлена). И детей очень хочется».
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