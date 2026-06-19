Фестивальные планы на выходные

Три интересных события, где будем мы и куда приглашаем вас: Флаувау Фест — 27 и 28 июня, инди-фестиваль «Близость» — 4 июля, «Город неравнодушных» — 5 июля. Везде в программе — новый мерч фонда.

За 20 лет фонд «Подари жизнь» помог 100 000 детей. За каждой цифрой — человек, семья, история, жизнь, которая продолжается. И в наш юбилейный год нам особенно хочется встречаться чаще.

Этим летом мы собираем друзей фонда по всей Москве: на фестивалях, концертах, благотворительных событиях и городских праздниках. Где-то можно послушать музыку, где-то — встретить наших звездных друзей, где-то — поговорить о благотворительности, а где-то — просто провести хороший летний день с близкими людьми.