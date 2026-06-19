Фестивальные планы на выходные

Три интересных события, где будем мы и куда приглашаем вас: Флаувау Фест — 27 и 28 июня, инди-фестиваль «Близость» — 4 июля, «Город неравнодушных» — 5 июля. Везде в программе — новый мерч фонда.
За 20 лет фонд «Подари жизнь» помог 100 000 детей. За каждой цифрой — человек, семья, история, жизнь, которая продолжается. И в наш юбилейный год нам особенно хочется встречаться чаще.
Этим летом мы собираем друзей фонда по всей Москве: на фестивалях, концертах, благотворительных событиях и городских праздниках. Где-то можно послушать музыку, где-то — встретить наших звездных друзей, где-то — поговорить о благотворительности, а где-то — просто провести хороший летний день с близкими людьми.
Анонсируем три предстоящих события (но будут еще!).
Флаувау Фест — масштабный летний фестиваль для всей семьи, на котором будут представлены тысячи уникальных товаров от локальных производителей, а также активности от «Подари жизнь». Мастерская «Бусины храбрости», инициатива «От сердца к сердцу» и создание арт-панно «Цветная нить» — приходите, чтобы увидеть все своими глазами и, конечно, принять участие!
27–28 июня, 12:00–22:00, Хлебозавод № 9, вход свободный, но требуется регистрация на сайте фестиваля.
Инди-фестиваль «Близость» в ДК «Кристалл»: на трех сценах выступят больше 15 музыкальных исполнителей. Куратор фестиваля — Илья Золотухин, солист «Бонд с кнопкой», дорогой друг фонда «Подари жизнь». Две сцены на открытом воздухе, и одна — в атмосферном здании Дворца культуры, с расписанными стенами и шикарной люстрой. Кроме насыщенной музыкальной программы будут и другие развлечения.
3 июля, ДК «Кристалл», подробности мы еще сообщим, а пока информацию можно почитать здесь.
На всех этих мероприятиях можно увидеть, потрогать, примерить и забрать домой новый, юбилейный мерч фонда. Пока он есть только на офлайн-мероприятиях!
Фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в рамках главного события сезона — «Лета в Москве». Он также приурочен ко Дню семьи, любви и верности. В программе — более 40 столичных некоммерческих организаций. Посетители фестиваля смогут познакомиться с фондами, их подопечными и выбрать удобный для себя формат помощи — от покупки сувенира на ярмарке до участия в творческих мастер-классах и благотворительном квесте. Вход на территорию сада и все мероприятия бесплатны.
4 и 5 июля, Сад имени Баумана, узнать больше о фестивале можно тут. «Подари жизнь» будет на событии только 5 июля.
Важная деталь: на всех этих мероприятиях можно увидеть, потрогать, примерить и забрать домой новый, юбилейный мерч фонда. Худи, футболки, лонгсливы и другие вещи из коллекции, которую мы выпустили к 20-летию «Подари жизнь»! Для нас это не просто одежда. Это еще один способ рассказать о том, что у нас есть 100 000 причин продолжать. Приходите, знакомьтесь, обнимайтесь и проводите это лето вместе с нами.
Новости
Фестивальные планы на выходные
Три интересных события, где будем мы и куда приглашаем вас: Флаувау Фест — 27 и 28 июня, инди-фестиваль «Близость» — 4 июля, «Город неравнодушных» — 5 июля. Везде в программе — новый мерч фонда.
Округляй со «Сбером»
Новый, но уже прошедший испытания способ поддержки подопечных «Подари жизнь» для пользователей мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на Android.
«Флаувау» и «Подари жизнь»
Звучит как крутая коллаборация? Так и есть! 27–28 июня в Москве пройдет первый летний Флаувау Фест. Вас ждут подарки для любимых людей от локальных брендов, много хорошей музыки и целая зона с активностями от «Подари жизнь».