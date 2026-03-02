«Пойду в науку, буду изобретать лекарства»

«“Спокойно, это лечится” — так нам сказали в больнице, когда мы пришли туда в первый раз. И эти слова стали для нас путеводной звездой», — рассказывает Елена, мама Володи Мякинина, героя юбилейного календаря фонда.

«Все началось в феврале 2016 года. Володе было 3,5 года. Утром отвела его в сад, а днем воспитатель позвонила мне на работу: упал, встать не может, жалуется на боль в ногах. Я, конечно, все бросила, приехала, забрала его, и мы отправились в поликлинику.

Фото: Юлия Ласкорунская

На вопрос педиатра, давно ли сыпь на сгибах, ответила, что у него бывает аллергия. Оказалось, конечно, что дело не в аллергии, и это стало ясно после анализа крови. “Вам нужен очень хороший гематолог” — с такими словами мы вышли из поликлиники и попали на консультацию в Московский областной онкодиспансер. И уже там врачи объяснили, что у Володи острый лимфобластный лейкоз, который лечится, нужно только выполнять рекомендации врача, и все будет хорошо. Уверенность врачей в победе над болезнью вдохновляла и нас. Правда, сначала Володя впал в жуткую депрессию. Он не мог ходить и говорить, совершенно не понимал, где оказался, почему нужно лежать два часа после пункции без подушки и вообще почему так больно. Ничего не хотел. Даже видеться с папой.

Фото: из личного архива 1 из 3

Тайна красного шарика Но тут к нам пришла Марина. Она была тогда координатором фонда “Подари жизнь”, рисовала со всеми детьми. Принесла документы, рассказала, чем фонд может помочь, что есть дорогостоящие анализы, обследования, лекарства. И сразу окружила Володю вниманием и заботой. Приносила ему игрушки, предлагала выбрать любую. Он брал машинку и ставил на тумбочку, не распаковывая. На следующий день история повторялась: приходила Марина, приносила игрушки, он брал новую машинку и снова ставил на тумбочку. Когда там уже скопилась целая коллекция, врач его спросил: “Почему же ты не распаковываешь и не играешь?” И этот совсем еще маленький ребенок со слезами на глазах ответил: “Потому что здесь не играют — здесь болеют”. И услышал в ответ: “Нет, Володя, здесь лечатся и выздоравливают. И ты должен играть, чтобы поправиться”.

После этих слов сын как-то воодушевился, распаковал все игрушки, на лице появился интерес. Замечательно, что есть волонтеры фонда, которые предлагают рисовать, играть. Подарки и внимание делали свое дело. А потом пришли клоуны и журналисты с телевидения с огромной камерой. Вове было тяжело ходить, но он увидел эту движуху и пошел на мероприятие. Клоун подарил Володе красный шарик, нарисовав на нем забавную рожицу. Я предложила: “Давай мы все же с тобой будем потихоньку ходить, ты можешь!” — “Я не буду, мне тяжело!” Мы стали спорить, перебрасывать между собой шарик и так потихоньку вышли в коридор. Вот и получилось, что благодаря этому красному шарику Володя снова научился ходить. Он повеселел, начал улыбаться, а потом и к папе вышел, счастливый. Все дело в поддержке В больнице мы пробыли чуть больше месяца. А потом два года ездили на анализы и «химию». Сначала раз в месяц приезжали, потом раз в три месяца. Володя плохо помнит то время — совсем же маленьким был. Но красный шарик помнит. И праздники, которые фонд устраивал, Новый год. Марину помнит, врачей.

Фото: Юлия Ласкорунская

Десять лет назад детское отделение было совсем маленьким и родители детей тесно общались. Мы друг друга поддерживали, помогали советами, лекарствами. До сих пор со многими общаемся. Воспоминания о том времени светлые, хотя и грустного было достаточно. Большая поддержка была от храма. Каждую субботу в отделение приходил отец Дмитрий, общался с родителями и детьми, переживал за каждого. Володю в больнице крестил. Ну и, конечно, во всем чувствовалась поддержка мужа. Он все для нас делал: стирал, гладил, даже суп научился варить. Биология и медицина (в будущем) После болезни Володя стал очень внимательно относиться к своему здоровью. Сам общается с врачами, задает правильные вопросы. Очень интересуется биологией, в олимпиадах участвует, учится хорошо. Одно время мечтал стать не просто врачом, а нейрохирургом. Но ноги у него до сих плохо слушаются, решили, что он не сможет стоять часами за операционным столом. Сейчас мечтает пойти в науку и изобретать лекарства. А вообще, он парень разносторонний. Правда, со сверстниками ему тяжело, кроме всего прочего, он еще и слишком высокий для своих 13 лет. И так всегда было. Все вокруг маленькие в начальной школе, а он как пятиклассник.

