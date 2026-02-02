Алексей Колбешев — апрельский герой юбилейного календаря. В 33 года болезнь кажется Леше далеким прошлым, в настоящем же у него не далекие мечты, а простые радости: погладить кошку Булочку и успеть в спортзал.

«Лимфому Беркитта у меня обнаружили в 2009 году, мне было тогда 17 лет. Я жил в Калининградской области, учился на первом курсе университета. Помню, в ноябре у меня начал сильно болеть живот. В областной больнице долго не могли найти причину боли, а потом выяснили, что это аппендицит. Меня прооперировали, но при выписке врач сказал, что надо будет еще полечиться. Первая мысль: “Значит, опять пропущу учебу, а мне и так нужно много наверстывать”. Как потом оказалось, это была не самая большая проблема.

Съемка для юбилейного календаря фонда «Подари жизнь» Фото: Юлия Ласкорунская

Меня госпитализировали в другую больницу Калининграда. Я заметил, что там ходили дети без волос и в масках. Мы зашли к врачу, мама и папа плакали, а мне казалось, будто все это происходит не со мной. Потом монтажная склейка — и я уже в Москве, в Боткинской больнице. Лечение, химиотерапия, капельницы. Через полгода меня выписали — можно сказать, легко отделался. Честно говоря, я тогда не очень осознавал, что со мной происходит. У меня потом друзья, близкие спрашивали: “А ты переживал?” Я говорю: “Не помню”. Головой я все понимал, но чувства отключились, я смотрел на все как будто со стороны. Из того, что вспоминается, — иногда хотелось отвернуться к стенке и просто лежать. Не было желания ни вставать, ни двигаться, ни что-либо делать. Справляться с такими состояниями помогала мама — она приходила каждый день, заставляла выходить гулять, чем-то заниматься. А еще поддерживали волонтеры и врачи. И ребята, с которыми я лежал в больнице: я делал усилие, вставал и шел к ним в гости, в соседние палаты.

Фото: из личного архива

Если бы я мог поддержать себя тогда, я бы сказал себе, что все пройдет и я смогу это прожить. Что надо не забывать про близких людей рядом — от них многое зависит. Но и помнить, что многое зависит от тебя самого, что психологический настрой очень важен. Вообще, с момента болезни я сильно изменился. Раньше был скромным, тихим ребенком, всего и всех боялся. Сейчас я стал увереннее в себе, в своих силах. Я знаю цену себе и, главное, жизни. Болезнь научила меня стойкости. Я понял: что бы ни происходило, все можно преодолеть. И даже если что-то случается — трудности в отношениях с людьми, проблемы с работой, деньгами, — это не стоит переживаний. Это все решаемые вопросы, мелочи жизни.

До болезни — это еще было детство такое, юность — я мечтал разбогатеть, стать суперзнаменитым, иметь большой дом и 12 “феррари”. А сейчас хочется просто спокойной жизни. Ничего сверхъестественного. Чтобы моя кошка Булочка была здорова (я взял ее два года назад из приюта) и была стабильная работа, чтобы я мог съездить в отпуск, а со временем — купить квартиру или построить маленький домик. Хочется спокойствия. Сейчас я все больше ощущаю радость в обычных днях. Вкусно позавтракать, пойти на любимую работу: недавно устроился на новое место — занимаюсь закупками в правительственной организации, и мне там очень нравится. На работе завершить все дела, которые запланировал, а вечером сходить в спортзал. Дома покормить и погладить кошку, а она будет возмущаться, что я оставил ее одну на целый день. Такой вот простой, но хороший день. Главное, чтобы дождя не было — не люблю, когда мокро и слякоть.

Фото: из личного архива 1 из 3