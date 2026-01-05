Саша Зубова: «Я победила, я герой!»

Мартовской героине юбилейного календаря фонда (в этом году нам 20 лет) в марте исполнится 12! Все совпадения случайны! И вы, конечно, помните Сашу: она поздравляла всех с Новым годом в видео, которое сама записала.
«Болезнь навсегда останется частью нашей истории, но она не сломила нас, а сделала сильнее и научила ценить каждый миг, — рассказывает Кристина, мама Саши. — Все началось в июле 2019 года, на тот момент дочери было всего четыре года. Мы оказались с ней в Московском онкодиспансере в городе Балашихе. Протокол лечения длился шесть месяцев, Саша получила целый букет терапии: “химию”, лучевую, операцию.
Съемка для юбилейного календаря фонда «Подари жизнь»
Фото: Юлия Ласкорунская
То время Саша вспоминает словами “Мама, мы победили “жабу”!” Так мы в семье называли болезнь — эмбриональную рабдомиосаркому. “Благодаря врачам и всем, кто был рядом и помогал, я победила. Я герой!” Символом спасения для Саши стала радуга, она ее рисовала всегда и везде.
Я очень горжусь дочерью, тем, как мы прошли этот путь — вместе. Как одно целое. Такое забыть невозможно, это колоссальный урок жизни, который показал, что нет ничего невозможного. Что все можно преодолеть. После лечения в течение пяти лет мы ездили в МООД на контрольные обследования. Тяжелее всего давалась МРТ — лежать целый час не шевелясь. Потом мы даже дома тренировались лежать смирно. И когда мы услышали заветную фразу: “У вас все чисто! Вы в ремиссии!” — слезы радости, и как будто выросли крылья.
Саша играет для ребят из МООД
Фото: из личного архива
А потом у Саши появилась мечта — дать концерт в больнице для детей. Сыграть на скрипке, хотя дочь играла всего пять месяцев. Но она очень хотела поделиться своими первыми успехами. А главное — поддержать детей, таких же, как она, которым сейчас это нужно.
Сашин концерт в больнице стал настоящим праздником. Дочь играла на скрипке и читала стихотворения. А еще общалась с детьми и рассказывала им о своем пути к выздоровлению. Ребята слушали, затаив дыхание, а в глазах родителей читалась надежда. После выступления к Саше подходили дети, делились своими переживаниями и спрашивали, как ей удалось победить. Саша обнимала их и шептала: “Верьте в чудо, оно обязательно случится”.
Я выписалась из больницы и еще лет пять ездила туда на контроль. Когда мне разрешили больше не приезжать, я так радовалась! Мама сказала, что я просто расцвела, стала более уверенной в себе.Саша Зубова,бывшая подопечная фонда
Кстати, откуда у Саши такая любовь к скрипке, я, честно, не знаю. Она сама все это начала: смотрела видео в интернете, потом у меня стала интересоваться, потом сказала, что хочет попробовать. Я довольно спокойно к этому отнеслась, подумала: ну увидела что-то, скоро забудет. Но рвение у нее не закончилось: она сама узнала, когда вступительные экзамены в Школу искусств, подала заявление через “Госуслуги”… И вот уже второй год занимается.
Саша с мамой Кристиной
Фото: из личного архива
Сейчас Саша уже в четвертом классе. Летом мы ездили на море — с огромным количеством ограничений, но все же: сбылась мечта. Теперь она хочет ходить в бассейн — надо же учиться плавать. Еще в планах — начать кататься на роликах, на коньках она уже научилась. Саша берет такой разгон в жизни, что иногда мне приходится ее останавливать. Ничего не боится, все может. Вот хотя бы с МРТ. Мы поговорили о том, что плохо каждый раз делать наркоз, лучше научиться лежать смирно, не двигаясь. Она и научилась.
Саше никогда не скучно. У нее младшая сестра, собака (джек-рассел). Дочь уверена в себе, у нее есть мечты и планы. Музыкальная школа, друзья, школа — с каждым днем жизнь становится все ярче и интереснее».
Другие истории
Новости
Саша Зубова: «Я победила, я герой!»
Мартовской героине юбилейного календаря «Подари жизнь» (в этом году нам 20 лет) в марте исполнится 12! Все совпадения случайны! И вы, конечно, помните Сашу: она поздравляла всех с Новым годом в видео, которое сама придумала и записала.
«Счастье — это выспаться и мамины сырники»
Февральский герой юбилейного календаря «Подари жизнь» — Александр Бабушкин. Инженер-строитель, хоккеист и человек, который победил лимфому Беркитта сначала в своей голове, а потом и в реальной жизни.
«Я живой пример того, что нельзя терять надежду»
Михаил Согомонян — один из первых подопечных фонда, рекордсмен по количеству перелитой донорской крови и яркий пример того, что онкологический диагноз не приговор. А еще Миша — первый герой юбилейного календаря фонда (в 2026 году «Подари жизнь» исполнится 20 лет).