Саша Зубова: «Я победила, я герой!»

Мартовской героине юбилейного календаря фонда (в этом году нам 20 лет) в марте исполнится 12! Все совпадения случайны! И вы, конечно, помните Сашу: она поздравляла всех с Новым годом в видео, которое сама записала.

«Болезнь навсегда останется частью нашей истории, но она не сломила нас, а сделала сильнее и научила ценить каждый миг, — рассказывает Кристина, мама Саши. — Все началось в июле 2019 года, на тот момент дочери было всего четыре года. Мы оказались с ней в Московском онкодиспансере в городе Балашихе. Протокол лечения длился шесть месяцев, Саша получила целый букет терапии: “химию”, лучевую, операцию.

Съемка для юбилейного календаря фонда «Подари жизнь» Фото: Юлия Ласкорунская

То время Саша вспоминает словами “Мама, мы победили “жабу”!” Так мы в семье называли болезнь — эмбриональную рабдомиосаркому. “Благодаря врачам и всем, кто был рядом и помогал, я победила. Я герой!” Символом спасения для Саши стала радуга, она ее рисовала всегда и везде. Я очень горжусь дочерью, тем, как мы прошли этот путь — вместе. Как одно целое. Такое забыть невозможно, это колоссальный урок жизни, который показал, что нет ничего невозможного. Что все можно преодолеть. После лечения в течение пяти лет мы ездили в МООД на контрольные обследования. Тяжелее всего давалась МРТ — лежать целый час не шевелясь. Потом мы даже дома тренировались лежать смирно. И когда мы услышали заветную фразу: “У вас все чисто! Вы в ремиссии!” — слезы радости, и как будто выросли крылья.

Саша играет для ребят из МООД Фото: из личного архива

А потом у Саши появилась мечта — дать концерт в больнице для детей. Сыграть на скрипке, хотя дочь играла всего пять месяцев. Но она очень хотела поделиться своими первыми успехами. А главное — поддержать детей, таких же, как она, которым сейчас это нужно. Сашин концерт в больнице стал настоящим праздником. Дочь играла на скрипке и читала стихотворения. А еще общалась с детьми и рассказывала им о своем пути к выздоровлению. Ребята слушали, затаив дыхание, а в глазах родителей читалась надежда. После выступления к Саше подходили дети, делились своими переживаниями и спрашивали, как ей удалось победить. Саша обнимала их и шептала: “Верьте в чудо, оно обязательно случится”.

Я выписалась из больницы и еще лет пять ездила туда на контроль. Когда мне разрешили больше не приезжать, я так радовалась! Мама сказала, что я просто расцвела, стала более уверенной в себе. Саша Зубова, бывшая подопечная фонда

Кстати, откуда у Саши такая любовь к скрипке, я, честно, не знаю. Она сама все это начала: смотрела видео в интернете, потом у меня стала интересоваться, потом сказала, что хочет попробовать. Я довольно спокойно к этому отнеслась, подумала: ну увидела что-то, скоро забудет. Но рвение у нее не закончилось: она сама узнала, когда вступительные экзамены в Школу искусств, подала заявление через “Госуслуги”… И вот уже второй год занимается.

Саша с мамой Кристиной Фото: из личного архива