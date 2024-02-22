Проект марта: волонтеры Pro bono

Рассказываем о важной программе фонда на замечательном примере: «Дни красоты» в больницах. К мамам и детям приходят бьюти-мастера (парикмахеры, бровисты), чтобы навести всевозможную красоту.
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Мы стараемся проводить «Дни красоты» в больницах почаще, чтобы у всех мам была возможность следить за собой. Но накануне 8 марта (или выпускного вечера) визит бьюти-мастеров становится особенно желанным.
Мастерам приятно делать доброе дело
Фото: Екатерина Решетина
В марте сразу в трех подопечных фонду больницах (РДКБ, Центр Рогачева, МООД) прошли и проходят «Дни красоты». Мало того, в этот раз они триумфально вернулись в отделения Российской детской клинической больницы, которая очень долго соблюдала ковидные ограничения.
Праздник здесь начался в 11 часов. Зеркала, кресла и столы поставили в большом холле на втором этаже больницы. Здесь же ожидающие своей очереди мамы и отдыхающие мастера могли присесть за стол с чаем, кофе и вкуснейшими десертами. Впрочем, очереди не было, потому что мастера почти не отдыхали — принимали маму одну за другой.
Очень приятно на душе от того, что я делаю. Потому что мамы действительно нуждаются в этой помощи. Помню, одна даже заплакала у меня — больше года не стриглась.Ирина Авдеева,волонтер Pro bono
«Мы здесь с января, у ребенка рецидив. Почаще бы такие праздники, отвлекает очень от вечной больничной суеты, — рассказывает Ирина, мама подопечного. — И даже если благодаря фонду можно жить в амбулаторной квартире, все равно постоянно переживаешь, постоянно на нервах. А тут есть полчаса-час для того, чтобы отдохнуть. Для меня это очень ценно».
Мастерам было приятно делать доброе дело: все работали с улыбкой, болтали с мамами и угощались десертами в перерывах. Парикмахер Ирина Авдеева рассказала, что стрижет на «Днях красоты» уже четвертый раз. Впервые она как волонтер приехала в онкодиспансер в Балашихе два года назад, и с тех пор участвует по несколько раз в год.
Фото: Екатерина Решетина
«Впечатления самые позитивные! Очень приятно на душе от того, что я делаю. Потому что мамы действительно нуждаются в этой помощи, — рассказала Ирина, волонтер Pro bono. — Помню, одна даже заплакала у меня — больше года не стриглась. Это очень сильные женщины, конечно. Когда я впервые в клинику попала, то поняла, что мои проблемы — это не проблемы вообще».
О прошлом «Дне красоты» Ирина рассказала в своих соцсетях. Так об акции узнала и попросила позвать на следующую Мария Муравьева, коллега Ирины. «Я вообще позитивный человек и легкая на подъем. Всегда помогаю, чем могу, вот и тут решила выделить свободный день на благое дело, — поделилась Мария. — Впечатление у меня очень хорошее: четверых девушек за сегодня подстригла, и все они счастливые уходили, довольные».
Даже если благодаря фонду можно жить в амбулаторной квартире, все равно постоянно переживаешь, постоянно на нервах. Сегодня я отлично провела время и отдохнула.Ирина,мама подопечного
Организовать «День красоты» не так-то просто. Но кураторы проекта, волонтеры программы Pro bono и координаторы отделений всегда трудятся, не жалея сил. Потому что знают: некоторые мамы по полгода и дольше не могут оставить своих детей, чтобы элементарно постричься. Каждый их день в больнице расписан на процедуры и встречи с врачами, времени на себя не остается совсем. Поддержка мамам нужна как никому другому, и мастера ее дарят. Вместе с возможностью отвлечься от больничных забот и почувствовать себя не просто красивыми, а настоящими звездами.
На примере мастеров красоты мы рассказываем о проекте этого месяца — волонтерах Pro bono. В программе участвуют те, кто готов помогать своими навыками и профессиональными компетенциями: автоволонтеры, дизайнеры, курьеры, учителя, фотографы и другие профессионалы. Вы тоже можете присоединиться к программе Pro bono, если имеете нужные навыки, свободное время и желание помогать — мы всегда рады новым волонтерам! Чтобы присоединиться к команде добрых мастеров, нужно заполнить анкету на нашем сайте.
От всего сердца благодарим мастеров, пришедших поддержать наших подопечных. Очень надеемся увидеть вас снова! И отдельное спасибо кураторам проекта «Дни красоты» и координаторам больничных отделений — благодаря вам все получилось.
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