Проект месяца: немедицинская реабилитация

Главная задача проекта «Немедицинская реабилитация» — помочь подопечным семьям вернуться к обычной жизни после лечения. Все программы проекта направлены в первую очередь на психологическую и социальную адаптацию детей, которые перенесли тяжелые заболевания. Так, прошедшая «Сила лошади» — это выездная четырехдневная программа для молодых взрослых в возрасте от 14 до 25 лет и их родителей.

Выезд, как всегда, был насыщен: знакомство и общение с лошадьми, разнообразные духовные практики и тренинги, прогулки по лесу, душевные посиделки, танцы у костра и вкуснейшая домашняя еда! Традиционно, программу, в которой продумана каждая деталь, была проведена Ольгой Платоновой, тренером, клиническим психологом, основателем Российской академии тренингов и терапии с лошадьми.

«Смысл нашей программы в исцелении души, в том чтобы найти в себе ресурсы и возможности, о которых мы, может быть, и не знаем. В ходе тяжелого лечения, испытаний, к сожалению, многие люди теряют частичку себя, становятся более тревожными, у них появляется много грустных мыслей, психологических проблем. Но общение с прекрасными, сильными, могучими и очень добрыми животными помогает им обрести силы и уверенность в себе», — рассказывает Ольга Платонова.