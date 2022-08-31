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Проект месяца: немедицинская реабилитация

19 июля 2024Реабилитация
Текст:
Юлия Курябина
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Рассказываем об еще одном важном проекте фонда на реальном примере: в мае прошел очередной выезд бывших подопечных «Подари жизнь» на реабилитационную программу «Сила лошади».

Главная задача проекта «Немедицинская реабилитация» — помочь подопечным семьям вернуться к обычной жизни после лечения. Все программы проекта направлены в первую очередь на психологическую и социальную адаптацию детей, которые перенесли тяжелые заболевания. Так, прошедшая «Сила лошади» — это выездная четырехдневная программа для молодых взрослых в возрасте от 14 до 25 лет и их родителей.

Выпустить эмоции, почувствовать гармонию, спокойствие и радость

Видео: Евгения Ванеева

Выезд, как всегда, был насыщен: знакомство и общение с лошадьми, разнообразные духовные практики и тренинги, прогулки по лесу, душевные посиделки, танцы у костра и вкуснейшая домашняя еда! Традиционно, программу, в которой продумана каждая деталь, была проведена Ольгой Платоновой, тренером, клиническим психологом, основателем Российской академии тренингов и терапии с лошадьми.

«Смысл нашей программы в исцелении души, в том чтобы найти в себе ресурсы и возможности, о которых мы, может быть, и не знаем. В ходе тяжелого лечения, испытаний, к сожалению, многие люди теряют частичку себя, становятся более тревожными, у них появляется много грустных мыслей, психологических проблем. Но общение с прекрасными, сильными, могучими и очень добрыми животными помогает им обрести силы и уверенность в себе», — рассказывает Ольга Платонова.

Фото: Алена Голяновская

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«Вообще программа изначально было рассчитана на подростков. Здесь они проходят непростой путь: знакомятся с лошадьми, налаживают с ними связь, учатся подходить к ним с уважением, доверять, отстаивать собственные границы и безопасность. И в процессе приобретают все больше лидерских качеств, все больше навыков, связанных с управлением целями, преодолением препятствий, — продолжает Ольга Платонова. — Хорошо, что сейчас к программе подключились родители. Сколько боли, сложных эмоций здесь оставляют мамы! Какими освобожденными и счастливыми они уезжают. И все это, конечно, благотворно сказывается на детях. Мне кажется, работа с мамами иногда оказывается плодотворнее, чем работа с ребятами». 

Общение с прекрасными, сильными, могучими и очень добрыми животными помогает обрести силы, уверенность в себе и сделать шаг к взрослой жизни.

Ольга Платонова,основатель Российской академии тренингов и терапии с лошадьми

Впечатления от программы

  • Даша Старова, 17 лет: «Мне очень понравилась программа. Во-первых, я не знала, что на лошади можно не просто покататься, но и выстроить с ней общение, научиться понимать, когда и что она отвечает. Интересно было наблюдать за их реакциями. Мне кажется, на программе я полностью перегрузилась: здесь расслабляешься даже от одного вида вокруг».

  • Аня Борисова, 18 лет: «Очень понравилась практика, когда мы катались на лошадях и поднимали руки: так, я показывала свое доверие к лошади и она ко мне. С лошадьми выпускаешь свои эмоции и приходит облегчение, спокойствие и радость».

  • София Гросс, 18 лет: «Мне очень понравилось, переполняют разные эмоции. Это очень здорово, когда можно по-разному узнавать себя и других людей через общение с лошадьми. В разные периоды жизни мы все сталкиваемся с какими-то кризисами: это и взросление, и какие-то события, которые накладывают свой отпечаток. Все программы фонда нацелены на возвращение к себе, выход из внешней оболочки. Возвращается качество жизни». 

  • Мария Борисова, мама Ани: «Программа необыкновенная, мне очень понравилось. Психологическая помощь не только девчонкам, но и нам, мамам. Приятно было смотреть, как девочки сразу сплотились, как они были все на одной волне. И нам, мамам, тоже было очень хорошо вместе, очень комфортно». 

От всего сердца благодарим Ольгу Платонову и ее коллег за проведение очередной незабываемой программы для подопечных фонда и их родителей!

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Немедицинская реабилитация

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Проект месяца: немедицинская реабилитация

Рассказываем об еще одном важном проекте фонда на реальном примере: в мае прошел очередной выезд бывших подопечных «Подари жизнь» на реабилитационную программу «Сила лошади».

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