Пять идей для волонтерского фандрайзинга

Каким может быть благотворительное событие? Абсолютно любым. На платформе «Друзья фонда» уже проводили лекции про былины, выставки живописи, спортивные челленджи и просто чаепития.

Сегодня делимся с вами пятью отличными идеями от наших волонтеров-фандрайзеров. Вдохновляйтесь и создавайте свои события на платформе «Друзья фонда», а также присоединяйтесь к комьюнити, где опытные друзья помогут вам советом.

Экскурсия по городу, идея Вали Сурковой (фандрайзит с 2023 года, два события на платформе). Совместить приятное и познавательное общение, узнать город и помочь детям. Можно установить сумму пожертвования или предложить перевести любой донат в фонд. Реализовать такое мероприятие не очень сложно: нужно поактивничать с рассылкой и интересно рассказать о предстоящей экскурсии. Для такого события не требуется отдельного помещения, главное — угадать с погодой. Поэтический вечер, идея Ирины Старшиновой (фандрайзит с 2022 года, шесть событий на платформе). Чтение стихотворений можно сопроводить современной хореографией и игрой теней и света. Эта идея может быть реализована в очень разном масштабе: от уютного камерного до самого широкого формата. Все зависит от ваших возможностей. Но совершенно точно вечер будет незабываемым. Квиз, идея Ольги Якимовой (фандрайзит с 2024 года, одно событие на платформе). Вам понадобится оборудование и удобная мебель, а еще, конечно, опытный ведущий. Можно найти уже готовые программы викторин в виде презентаций. Получится очень душевно и по-хорошему азартно и весело. Особенно если завершить чаепитием. Настольные ролевые игры, идея Артура Хазбулатова (фандрайзит с 2017 года, три события на платформе). Рекомендуемое число игроков — от четырех до семи человек. Традиционным форматом является личная встреча, но можно собраться и онлайн. Чем круче оборудовать игровое пространство, например включить музыку на колонке, настроить световые и звуковые эффекты, приготовить костюмы, декорации и раздаточный реквизит, тем больше игроку захочется пожертвовать в благодарность за это. Арт-терапия, идея Анастасии Брусиловской (фандрайзит с 2024 года, одно событие на платформе). Через творчество каждый узнает что-то новое про себя. Процесс происходит непринужденно, в дружеской атмосфере, под приятную музыку. После можно обсудить рисунки и узнать много нового и про метод, и про себя. Главное, в арт-терапии не нужно уметь рисовать. Ваше творчество остается безоценочным, важен сам процесс.

Любое ваше увлечение может стать отличным поводом собраться с друзьями и помочь детям. Присоединяйтесь!