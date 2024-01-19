Желает Маруся ребятам, которые еще лечатся и благодарит всех, кто помог ей выздороветь. И — милое сердечко руками. Вот так: вы поддерживаете детей, а они признаются вам в любви. Чудесная история.
Два года назад у Маши обнаружили острый миелобластный лейкоз. Чтобы победить болезнь, девочке понадобилась трансплантация костного мозга. Более того, ее пришлось делать дважды. А еще нужно было очень много сил и лекарств. И донорские гранулоциты, потому что во время лечения сильно пострадал иммунитет и не было возможности бороться с инфекциями самостоятельно.
Балет, рисование, плавание, путешествия с папой, мамой и сестрой — вот такая жизнь у Маши сейчас
Видео: Евгения Ванеева
Машу поддержали очень многие друзья фонда: доноры пришли сдавать компоненты крови, благотворители помогли оплатить дорогостоящий препарат «Энтивио». Дело в том, что два года назад стала недоступна технология очистки трансплантата и теперь врачи применяют лекарственную схему лечения, чтобы избежать осложнений после пересадки.
Спасибо всем, кто помогает! Благодаря вам Маруся победила болезнь. И прислала нам видеопривет из дома, которым мы с удовольствием делимся с вами.
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С каждым днем пусть будет все лучше
Желает Маруся ребятам, которые еще лечатся и благодарит всех, кто помог ей выздороветь. И — милое сердечко руками. Вот так: вы поддерживаете детей, а они признаются вам в любви.
«Чувствую себя очень счастливой»
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Но особенно впечатляет, когда это происходит с ребятами, которые совсем недавно были подопечными фонда, сидели в палате, грустили о выпавших волосах и проходили тяжелое лечение.
«Вы не даете опускать руки»
Сколько человек должно объединиться, чтобы купить один курс одного инновационного лекарства для одного ребенка? Мы подсчитали, сколько переводов было сделано, чтобы Егор получил препарат, без которого не смог бы победить. 993! Впечатляет.