С каждым днем пусть будет все лучше

Желает Маруся ребятам, которые еще лечатся и благодарит всех, кто помог ей выздороветь. И — милое сердечко руками. Вот так: вы поддерживаете детей, а они признаются вам в любви. Чудесная история.

Два года назад у Маши обнаружили острый миелобластный лейкоз. Чтобы победить болезнь, девочке понадобилась трансплантация костного мозга. Более того, ее пришлось делать дважды. А еще нужно было очень много сил и лекарств. И донорские гранулоциты, потому что во время лечения сильно пострадал иммунитет и не было возможности бороться с инфекциями самостоятельно.

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Машу поддержали очень многие друзья фонда: доноры пришли сдавать компоненты крови, благотворители помогли оплатить дорогостоящий препарат «Энтивио». Дело в том, что два года назад стала недоступна технология очистки трансплантата и теперь врачи применяют лекарственную схему лечения, чтобы избежать осложнений после пересадки.



Спасибо всем, кто помогает! Благодаря вам Маруся победила болезнь. И прислала нам видеопривет из дома, которым мы с удовольствием делимся с вами.