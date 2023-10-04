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С праздником, дорогие волонтеры!

5 декабря 2023Волонтерство
Текст:
Юлия Курябина
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Сегодня, в Международный день волонтера, мы говорим вам спасибо за ваше доброе сердце, за постоянное желание быть рядом и делать жизнь фонда и детей наполненной и яркой! Огромное счастье, что это вам по силам.

Быть волонтером — это значит делиться с другими своим свободным временем, силами и вдохновением. Мы гордимся тем, что у фонда такая большая и крепкая волонтерская команда. Сегодня, по случаю праздника, редакция Seasons выпустила материал, в котором наш волонтер Ольга Павленко, а также волонтеры из других организаций, делятся своими искренними историями.

Ольга Павленко, волонтер проекта «На связи»

Фото: Юлия Ласкорунская

Ольга преподает детям с онкологическими заболеваниями занимательную биологию

В 2012 году я увидела ролик, где маленькая девочка пела песню со своей любимой исполнительницей — Дианой Арбениной, оказалось, что у девочки онкологический диагноз и она подопечная  фонда «Подари жизнь». Эмоции были такими сильными, что я тут же подписалась на одну из рассылок фонда.

Я научный сотрудник одного из исследовательских институтов Москвы. Всегда любила биологию, и мне захотелось поделиться своим любимым предметом с детьми. В какой-то момент я стала помогать в проекте фонда «Профессии», рассказывала детям про специальность агронома. В 2022 году в фонде появился онлайн-проект «На связи». Основная идея проекта — создать для детей, которые проходят лечение, интересные и полезные онлайн-занятия. И вот уже больше полутора лет мы с моей коллегой Татьяной из Новосибирска ведем онлайн-кружок занимательной биологии.

Через несколько лет помощи фонду я поняла, что хочу сменить работу. Волонтерство показало мне, что я довольно хорошо нахожу общий язык с детьми. Сейчас я пробую себя в роли репетитора по биологии, и, конечно, продолжаю заниматься волонтерством — веду занятия в рамках проекта «На связи».

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на сайте издания «Seasons»

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С праздником, дорогие волонтеры!

Сегодня, в Международный день волонтера, мы говорим вам спасибо за ваше доброе сердце, за постоянное желание быть рядом и делать жизнь фонда и детей наполненной и яркой! Огромное счастье, что это вам по силам.

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