Сегодня, в Международный день волонтера, мы говорим вам спасибо за ваше доброе сердце, за постоянное желание быть рядом и делать жизнь фонда и детей наполненной и яркой! Огромное счастье, что это вам по силам.
Быть волонтером — это значит делиться с другими своим свободным временем, силами и вдохновением. Мы гордимся тем, что у фонда такая большая и крепкая волонтерская команда. Сегодня, по случаю праздника, редакция Seasons выпустила материал, в котором наш волонтер Ольга Павленко, а также волонтеры из других организаций, делятся своими искренними историями.
Ольга Павленко, волонтер проекта «На связи»
Фото: Юлия Ласкорунская
Ольга преподает детям с онкологическими заболеваниями занимательную биологию
В 2012 году я увидела ролик, где маленькая девочка пела песню со своей любимой исполнительницей — Дианой Арбениной, оказалось, что у девочки онкологический диагноз и она подопечная фонда «Подари жизнь». Эмоции были такими сильными, что я тут же подписалась на одну из рассылок фонда.
Я научный сотрудник одного из исследовательских институтов Москвы. Всегда любила биологию, и мне захотелось поделиться своим любимым предметом с детьми. В какой-то момент я стала помогать в проекте фонда «Профессии», рассказывала детям про специальность агронома. В 2022 году в фонде появился онлайн-проект «На связи». Основная идея проекта — создать для детей, которые проходят лечение, интересные и полезные онлайн-занятия. И вот уже больше полутора лет мы с моей коллегой Татьяной из Новосибирска ведем онлайн-кружок занимательной биологии.
Через несколько лет помощи фонду я поняла, что хочу сменить работу. Волонтерство показало мне, что я довольно хорошо нахожу общий язык с детьми. Сейчас я пробую себя в роли репетитора по биологии, и, конечно, продолжаю заниматься волонтерством — веду занятия в рамках проекта «На связи».
Полная версия
на сайте издания «Seasons»
Новости
С праздником, дорогие волонтеры!
Сегодня, в Международный день волонтера, мы говорим вам спасибо за ваше доброе сердце, за постоянное желание быть рядом и делать жизнь фонда и детей наполненной и яркой! Огромное счастье, что это вам по силам.
Фонду нужны волонтеры-мужчины
Задач для которых — великое множество. Потому что справиться с ними женщинам бывает просто не под силу (в физическом смысле). Проще говоря, нам нужны крепкие мужские руки.
«Волонтерство — это что-то волшебное»
Небольшое видео от Нурланы Мамедовой, волонтера «Подари жизнь». Она рассказывает, чем занимается, а главное — зачем: «Прихожу в больницу, чтобы помочь детям открыть двери в новое, где ребята будут не пациентами, а творцами».