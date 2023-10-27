«Сейчас по мне даже не видно, что я болела»

Катя пришла в сознание в свой восемнадцатый день рождения. Сперва она не верила, что восстановится, и не чувствовала желания жить. Теперь она учится в университете, живет так, будто не болела вовсе и призывает верить в чудо.

Болезнь у 17-летней Кати началась как обычное ОРВИ. Но кашель долго не проходил, а со временем к нему добавилась одышка и боль в ногах. Девушку направили на рентген легких, но новообразования он не показал. Врачи предположили, что найдена киста, а Катя тогда пошутила, что у нее рак. 22 марта 2021 года ее госпитализировали для уточнения диагноза и операции, но во время компьютерной томографии Катя начала задыхаться. Ей надели кислородную маску, в правый бок вставили катетер, чтобы откачать жидкость из легкого. Через три дня ее перевели в реанимацию Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, и почти сразу она потеряла сознание.

Сейчас Кате Федоськиной 19 лет Фото: из личного архива 1 из 2

Очнулась Катя только через месяц, 23 апреля, в свой восемнадцатый день рождения. Без волос, в проводах и катетерах. Она не могла даже подняться на кровати и не понимала, что происходит. Оказалось, из-за осложнений ее ввели в искусственную кому. Тогда же она узнала свой диагноз — первичная медиастинальная лимфома третьей стадии. В больнице Катя провела девять месяцев. Сперва девушка не верила, что выздоровеет и восстановится. Помимо тяжелого и дорогостоящего лечения, которое помогали оплачивать благотворители «Подари жизнь», ей пришлось заново учиться держать ложку, сидеть и ходить. Ровно стоять без поддержки она смогла только через три месяца занятий с реабилитологом. В больнице с Катей была бабушка. Дома ждала кошка Боня, а каждые выходные в больницу приезжал дядя, а иногда и старшая сестра, с которой Катя очень сблизилась за время болезни.

Нельзя сдаваться! Шансы на выздоровление очень велики. Из-за болезни жизнь не заканчивается, а потом все возвращается на круги своя. Надо верить в лучшее, а иногда и в чудо. Катя Федоськина, подопечная фонда

Дела шли все лучше, и Катя поняла, что болезнь отступает. Одновременно вернулся интерес к жизни: девушка стала много читать, рисовать и раскрашивать, собирать пазлы, которые приносили волонтеры «Подари жизнь». Прийти в себя помогла и работа с психологом — Катя выговаривалась, и ей становилось легче. Девушка почти не общалась со сверстниками из соседних палат, но подружилась с медбратом Никитой и медсестрой Олесей: каждый раз ждала, когда они придут, чтобы увидеться и поболтать. Скучает по ним до сих пор. А еще Катя хочет сделать тату с эмблемой Центра Рогачева — настолько она благодарна лечившим ее медикам. Катя училась на втором курсе колледжа, когда попала в больницу. Девушке предложили не брать академический отпуск, поэтому сразу после выписки ей пришлось закрывать многочисленные долги и сдавать сессию. Было тяжело, но она справилась и получила диплом менеджера по продажам. Теперь она учится в университете на социального психолога и хочет переквалифицироваться в клинического по окончании учебы.