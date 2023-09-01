«Сейчас я дома, все замечательно»

Улыбаясь, рассказывает наша подопечная Рита Ямалетдинова, которая прислала видеопривет из дома! Год назад девочке был необходим дорогостоящий препарат «Ксалкори», с которым ей помогли друзья фонда.

Рита лечилась в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева от лимфомы. И путь к выздоровлению был непростой. Девочке начали терапию, но стандартная «химия» в ее ситуации, как выяснилось, не сработала: и у Риты случился рецидив. Поэтому врачи назначили ей дорогостоящий противоопухолевый препарат «Ксалкори».

Близкие девочки решили подключиться к сбору средств и создали на платформе «Друзья фонда» благотворительное событие. Было собрано больше 400 000 рублей, благодаря которым стало возможным оплатить лекарство!

Сейчас у Риты очень насыщенная разными хобби и событиями жизнь! Она учится в школе (пока на домашнем обучении), играет на гитаре, рисует, общается и встречается с друзьями.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то что помогли Рите и продолжаете оставаться рядом с другими нашими подопечными. Пусть таких историй, как у Риты, будет много!