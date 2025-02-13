Всем привет от Саши Кошулько! Мы познакомились с ним в 2022 году, когда ему было 11 лет: мальчик приехал на лечение в Центр детской гематологии Димы Рогачева. За два года Саша сильно вырос, но главное — победил тяжелую болезнь!

Мы (и вы) познакомились с Сашей не в самых приятных для него обстоятельствах. В октябре 2022 года на сайте фонда появилось объявление, где мы просили сдать для мальчика гранулоциты: Саша был в реанимации, и ему срочно требовалась поддержка. И он ее, конечно, получил! На нашу просьбу откликнулись доноры (огромное спасибо!), совсем скоро мальчика перевели в обычное отделение, и лечение продолжилось.

А заболел Саша совершенно внезапно: пришел после тренировки домой, и мама вдруг заметила, что лицо и тело сына покрыто маленькими странными синячками. Врачи быстро определили, что проблемы с кровью. Из Евпатории Саша уехал в Москву, в Центр Димы Рогачева, где ему поставили диагноз «апластическая анемия» и с помощью препарата «Атгам» начали перезапускать систему кроветворения. Первый курс результата не дал, а вот после второго стало гораздо лучше.

При апластической анемии нарушается выработка всех клеток крови. Детям очень важна лекарственная помощь. Уровень тромбоцитов удается поддерживать с помощью препарата «Револейд». И именно это средство долгое время (и в больших количествах!) покупали благотворители фонда. То есть вы, за что вам самое большое спасибо от Саши, его семьи и, конечно, от всех нас.

«Раньше я занимался спортом (карате) и занимал призовые места. Сейчас в основном бываю дома, интересуюсь графическим дизайном, учусь, ну и, конечно, встречаюсь с друзьями. Скоро поеду в Москву и очень надеюсь, что врачи разрешат мне снова ходить на тренировки и в школу. Большое спасибо фонду, врачам и больнице! Всем здоровья и веры в лучшее!»

Нам очень приятно получать такие новости, и мы всегда спешим поделиться ими с вами. Потому что без вас такие истории просто невозможны. Большое спасибо!