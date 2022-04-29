«Шарим помощь» — это по-взрослому!

Дорогие друзья, спасибо, что нашли силы и возможность в эту жаркую (во всех смыслах) пору так ярко и трогательно поддержать акцию! Напоминаем о том, как это было, и рассказываем об итогах.

Для начала предлагаем вспомнить, как красиво поддержали в этом году акцию «Шарим помощь» выпускники различных подразделений Ломоносовской школы. Ребята приняли решение прийти с пинами акции на последний звонок. Для этого 11-классники даже выбрали специальный дресс-код — черный цвет, чтобы красный пин фонда был еще лучше виден на платье или лацкане пиджака!

Последний звонок в Ломоносовской школе Фото: из архива школы

Не только взрослые выпускники в этом году поддержали «Шарим помощь», но и выпускники начальной школы. Ученики 4«Б» класса одной из школ Московской области также решили присоединиться к нашей акции и поддержать подопечных фонда. Спасибо, ребята! Конечно, главным итогом акции стала помощь, которую вы оказали нашим подопечным: 13-летнему Денису из Ставрополя, будущему создателю мультиков, и четырехлетней Алисе из Алтайского края, любительнице рисования и танцев.

Денис почти определился с профессией Фото: личный архив

Денис — очень спокойный и взвешенный молодой человек. В следующем году он идет в 9-й класс, поэтому уже начал активно выбирать себе профессию. Вячеслав, папа мальчика, говорит, что пока Денис склоняется к IT-специальностям, и наиболее интересно ему программирование в сфере создания мультфильмов или игр. Он даже одно время ходил на такие тематические курсы — ему очень нравилось! Самое важное, что теперь Денис может свободно строить любые планы на будущее: благодаря вашей помощи он больше не будет зависеть от постоянных переливаний крови!

Я очень благодарен всем, кто помог нашей семье. Выпускникам хочу пожелать в первую очередь здоровья! Вячеслав папа Дениса

С пяти лет у юноши периодически сильно снижались показатели крови: ему снова и снова были необходимы переливания . Три года назад его стали серьезно обследовать, но точный диагноз долго не удавалось поставить. Что это? Аутоимунное или онкогематологическое заболевание? Миелодиспластический синдром? Ясно было только одно: мальчику необходима трансплантация костного мозга. Генетически подходящего донора костного мозга не удалось найти в России, поэтому пришлось обращаться в зарубежные регистры. Поиск и активация зарубежного донора стоят очень дорого, и частично эта сумма была закрыта средствами от «Шарим помощь». Прошло почти три месяца с тех пор, как у Дениса состоялась пересадка! «Сейчас сын чувствует себя хорошо, у нас почти нет осложнений после пересадки, — рассказывает Вячеслав, папа мальчика. — Я очень благодарен всем, кто помог нашей семье. Выпускникам хочу пожелать в первую очередь здоровья! Всего остального точно можно добиться, если не опускать руки и идти только вперед!»

Алиса очень любит рисовать и танцевать! Фото: личный архив

Благодаря вашей помощи сбудется большая мечта четырехлетней Алисы. Девочка пока еще находится на лечении по поводу лимфомы: совсем недавно у нее состоялась трансплантация костного мозга. Часть средств от акции была направлена на покупку препарата «Джакави», который должен помочь ей справиться с возможными осложнениями после трансплантации. Алиса невероятно жизнерадостная девочка, которая очень любит общаться. И даже в больнице у нее много друзей! В свободное от процедур время она любит рисовать и танцевать. Вообще Алиса уже считает дни до выписки, потому что дома ее ждет любимый папа, который обещал встретить ее в аэропорту с настоящей собакой! Ксения, мама девочки, рассказывает, что только об этих двух вещах мечтает Алиса: обнять папу, который, кстати, стал для нее донором, и познакомиться с новым другом.