Адресно или системно? Лично или через фонд?

Начнем с того, что фонд не назначает лекарства или другое лечение. Он выступает плательщиком и следует тем назначениям, которые дают лечащие врачи. Эти назначения, в свою очередь, подтверждаются врачами, которые входят в экспертный совет фонда. Такая система экспертной оценки позволяет гарантировать максимальную действенность назначаемого лечения, а это важно как пациенту, так и потенциальному благотворителю. Что еще?

Родители заболевшего ребенка часто не знают о том, что могут получить качественное лечение за счет государства. Или о том, что имеют право, например, на бесплатное получение лекарств на месту жительства или на проезд до больницы и обратно. Фонд предоставляет им необходимую информацию и помощь.

Обращения в фонд приходят как от врачей клиники, так и от родителей. Каждый запрос анализируется отдельно. Ни одна медицинская потребность не рассматривается фондом без документального обоснования, предоставленного врачом.

Фонд работает с больницами на основании договоров, которые тщательно прорабатываются как клиниками, так и юристами фонда. Системная помощь и планирования потребностей позволяет оказывать помощь вовремя и без задержек, что очень важно.

Фонд не только проходит ежегодный аудит и отправляет в Минюст отчеты о финансовой деятельности, но и отчитывается перед благотворителями за потраченные средства. Все отчеты выложены на сайте.