Адресно или системно? Лично или через фонд?

Даже сейчас, когда растет информированность о работе НКО, многие продолжают задаваться вопросом: «Если можно дать денег человеку, который нуждается в помощи, зачем делать это через фонд?»
У нас, разумеется, есть полноценное объяснение, почему лучше поддерживать фонды. Уже на протяжении 17 лет «Подари жизнь» выступает посредником в работе с семьями, благотворителями, государственными и региональными органами власти, врачами-онкологами и клиниками. Так чем же мы можем быть полезны благотворителю, ребенку и его семье?
1000 запросов
поступает в фонд ежегодно
Начнем с того, что фонд не назначает лекарства или другое лечение. Он выступает плательщиком и следует тем назначениям, которые дают лечащие врачи. Эти назначения, в свою очередь, подтверждаются врачами, которые входят в экспертный совет фонда. Такая система экспертной оценки позволяет гарантировать максимальную действенность назначаемого лечения, а это важно как пациенту, так и потенциальному благотворителю. Что еще?
Родители заболевшего ребенка часто не знают о том, что могут получить качественное лечение за счет государства. Или о том, что имеют право, например, на бесплатное получение лекарств на месту жительства или на проезд до больницы и обратно. Фонд предоставляет им необходимую информацию и помощь.
Обращения в фонд приходят как от врачей клиники, так и от родителей. Каждый запрос анализируется отдельно. Ни одна медицинская потребность не рассматривается фондом без документального обоснования, предоставленного врачом.
Фонд работает с больницами на основании договоров, которые тщательно прорабатываются как клиниками, так и юристами фонда. Системная помощь и планирования потребностей позволяет оказывать помощь вовремя и без задержек, что очень важно.
Фонд не только проходит ежегодный аудит и отправляет в Минюст отчеты о финансовой деятельности, но и отчитывается перед благотворителями за потраченные средства. Все отчеты выложены на сайте.
Благодаря фонду можно оказывать помощь не только каждому больному по отдельности, а сразу многим. Покупка необходимого оборудования и инструментария для клиник, налаживание диагностических программ, обучение врачей — это возможность улучшить результаты лечения не для одного, а для десятков и сотен детей.
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Ответы на актуальные вопросы о работе фонда
Новости
Адресно или системно? Лично или через фонд?
Даже сейчас, когда растет информированность о работе НКО, многие продолжают задаваться вопросом: «Если можно дать денег конкретному человеку, который нуждается в помощи, зачем тогда это делать через фонд?»
Не брать на себя функции государства
Как работа одного социального юриста позволяет фонду экономно расходовать деньги благотворителей (речь идет о миллионах рублей в год)? Рассказывает Максим Полдолин, юрист в сфере социального обеспечения «Подари жизнь».
Помогайте. И все сложится
В честь дня рождения фонда «Подари жизнь» (17 лет!), мы запустили интерактивный проект «Помогайте. И все сложится». Смотрите, читайте, играйте, помогайте.