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Субботники в «Измалково»: июнь был жарким

11 июля 2025Помощь компаний
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Елена Шевченко
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Помогать с благоустройством территории в пансионате «Измалково» в первый месяц лета приехало очень много гостей. Мы были бесконечно рады видеть всех: и тех, кто был у нас впервые, и тех, кто вернулся снова и не пожалел.

В гостях у нас побывали представители ГК «Дело», фармацевтической компании «Пульс» и компании «Градиент». Три субботы подряд кипела работа по созданию самой настоящей красоты. Ведь в этот раз все были заняты формированием клумб вокруг домов, где буду жить дети, и высаживанием роз, ромашек, ирисов, хост, лилейников, спиреи и эхинацей.

Все три компании приезжают на субботник уже не в первый и даже не во второй раз. Было приятно услышать, как все изменилось и продолжает меняться буквально на глазах! А еще наши дорогие гости отметили, что результаты их работы сохранились и приумножились. Да, это действительно так, потому что мы очень ценим труд, который вкладывают сотрудники компаний в благоустройство территории будущего пансионата.

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Спешим обрадовать: все посаженные цветы цвели и цветут! Благодарим ГК «Дело», ФК «Пульс» и «Градиент» за помощь. Рады вашим впечатлениям и хотим ими поделиться.

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Субботники в «Измалково»: июнь был жарким

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