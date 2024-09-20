Целое море цветов

Подарили Анна и Виктор детям, которым помогает «Подари жизнь». Как так получилось? Все просто. В день свадьбы они попросили гостей не дарить цветы, а перевести сумму, предназначенную на букет, в фонд.

Мы, конечно, не могли не встретиться с Анной и Виктором и не поблагодарить их за такой подарок! Через несколько дней после свадьбы они пришли в офис фонда, принесли ящик, в который их гости опускали деньги. И были в полном нетерпении, сколько же удалось собрать.

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Но сначала мы познакомились, и ребята, перебивая друг друга, рассказали нам свою историю любви. — Мы вместе почти четыре года. — С 2021. — Мы встретились летом. — В самое прекрасное время. — И с тех пор не расстаемся. — Ни на одно мгновение, ни на одну секундочку. Оказалось, что Анна и Виктор работают в детском лагере, летом уезжают туда на все три месяца, а осенью и зимой — на недельные заезды. «Мы очень любим детей и создаем для них в лагере атмосферу самого настоящего детства. Я руководитель программы, Аня старшая вожатая. А еще мы проводим для детей и родителей благотворительные акции в пользу “Подари жизнь”. В день свадьбы нам тоже захотелось сделать доброе дело и идея родилась сама собой: предложить гостям отказаться от букетов», — поделился Виктор.

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