Целое море цветов

Подарили Анна и Виктор детям, которым помогает «Подари жизнь». Как так получилось? Все просто. В день свадьбы они попросили гостей не дарить цветы, а перевести сумму, предназначенную на букет, в фонд.
Мы, конечно, не могли не встретиться с Анной и Виктором и не поблагодарить их за такой подарок! Через несколько дней после свадьбы они пришли в офис фонда, принесли ящик, в который их гости опускали деньги. И были в полном нетерпении, сколько же удалось собрать.
Анна и Виктор, как много любви и счастья!
Видео: Евгения Ванеева
Но сначала мы познакомились, и ребята, перебивая друг друга, рассказали нам свою историю любви.
— Мы вместе почти четыре года.
— С 2021.
— Мы встретились летом.
— В самое прекрасное время.
— И с тех пор не расстаемся.
— Ни на одно мгновение, ни на одну секундочку.
Оказалось, что Анна и Виктор работают в детском лагере, летом уезжают туда на все три месяца, а осенью и зимой — на недельные заезды. «Мы очень любим детей и создаем для них в лагере атмосферу самого настоящего детства. Я руководитель программы, Аня старшая вожатая. А еще мы проводим для детей и родителей благотворительные акции в пользу “Подари жизнь”. В день свадьбы нам тоже захотелось сделать доброе дело и идея родилась сама собой: предложить гостям отказаться от букетов», — поделился Виктор.
32 950 рублей
стоило море цветов для подопечных
«Пусть они лучше переведут деньги в фонд, чем потратят на букет, который завянет через неделю. Тем более, мы собираемся уехать, и на цветы все равно некому будет любоваться. Гости отнеслись к нашему предложению с восторгом, а моя мама даже прослезилась, сказала, что я молодец», — добавила Анна.
Ребята надеются, что своим поступком они показали пример и вдохновили другие пары делать так же. «Потому что каждая новая семья должна начинаться с добрых поступков. Все получилось, как мы хотели и мы счастливы», — сказал Виктор.
А как счастливы мы! Дорогие Анна и Виктор, спасибо, что поделились своей любовью с нами, а, главное, с детьми, которым очень нужна помощь. Вы невероятные. Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастья, добра, радости и любви!
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