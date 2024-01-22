В Центре крови им. О.К. Гаврилова (филиал на Беговой) срочно нужны доноры

Дорогие друзья, срочная просьба о помощи: В Центре крови им. О.К. Гаврилова (филиал на Беговой) не хватает донорской крови. Требуются доноры цельной крови, группа любая

Сдать цельную кровь нужно в Центре крови им. О.К. Гаврилова для Мусатова Валерия Анатольевича, 76 лет, москвич, готовится к операции. У Валерия Анатольевича группа крови В(III)- (сдавать можно любую, на обмен).



Адрес: г. Москва, Поликарпова ул., д. 14, корп. 2

Проезд: Ст. м. «Беговая», первый вагон из центра, выход направо и налево. Далее идете по Первому Хорошевскому проезду до ул. Поликарпова.

В регистратуре нужно сказать, что вы сдаёте кровь для Мусатова Валерия Анатольевича, ГКБ N 64 им. Виноградова, отделение хирургии.

Внимание! Регистрация в Москве/МО не требуется ! Приходите, пожалуйста!

Контактные телефоны: + 7(925) 081-15-82 Юлия