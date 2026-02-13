Вике и Радомиру нужны донорские гранулоциты

Вике пять лет, она из Московской области. Обожает кошек, может часами играть с куклами, собирать пазлы и лепить из пластилина. У девочки первичный иммунодефицит, в декабре прошлого года она поступила на лечение в Центр Димы Рогачева. Терапия назначена, но из-за проблем с иммунитетом появились серьезные инфекционные осложнения. Чтобы помочь Вике быстрее с ними справиться, очень нужны переливания донорских гранулоцитов.

Помощь требуется и девятилетнему Радомиру из Липецкой области. У мальчика острый лимфобластный лейкоз и та же проблема: сейчас он в тяжелом состоянии, и ему не справиться без переливаний.