Вике и Радомиру нужны донорские гранулоциты

Вике Беляевой и Радомиру Глазунову, пациентам Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, очень нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.
Вике пять лет, она из Московской области. Обожает кошек, может часами играть с куклами, собирать пазлы и лепить из пластилина. У девочки первичный иммунодефицит, в декабре прошлого года она поступила на лечение в Центр Димы Рогачева. Терапия назначена, но из-за проблем с иммунитетом появились серьезные инфекционные осложнения. Чтобы помочь Вике быстрее с ними справиться, очень нужны переливания донорских гранулоцитов.
Помощь требуется и девятилетнему Радомиру из Липецкой области. У мальчика острый лимфобластный лейкоз и та же проблема: сейчас он в тяжелом состоянии, и ему не справиться без переливаний.
Третья группа, резус-фактор любой
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо приехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.
На анализы надо приезжать в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева в БУДНИЕ ДНИ с 9:00 до 13:00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будете сдавать гранулоциты для Вики Беляевой и Радомира Глазунова.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору по телефону 8 (925) 585-85-37 или по электронной почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Дорогие доноры, мы вас очень ждем
