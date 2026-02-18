Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Сдать кровь в выходные марта

4 марта 2026Донорство
Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Важно: 8 марта все ОПК не работают.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

Донорство 4.03.2026

Рабочая суббота в Центре Рогачева

Отличная новость: 28 февраля, в субботу, в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева можно будет сдать кровь. В ОПК ждут доноров всех групп крови. Приходите, пожалуйста.

Донорство 24.02.2026

Вике и Радомиру нужны донорские гранулоциты

Пациентам Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева очень нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.

Донорство 18.02.2026

