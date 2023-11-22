«Взгляд Его о любви говорит»

Вообще на скрипке Дима играет с четырех лет. И если бы только это! О разносторонности его интересов, увлечениях и талантах уже ходят легенды. До болезни мальчик увлекался театром, занимался вокалом, играл в шахматы (имеет первый юношеский разряд). Но вот потом, да, случилась болезнь и о некоторых занятиях пришлось надолго забыть.

А ведь Диме всего десять. Эрудированный, вежливый, внимательный, искренний и обаятельный юный джентльмен, который способен очаровать всех: и взрослых, и детей. Музыке он учится в школе при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Шопена. Любит читать произведения Астрид Линдгрен, с восторгом вспоминает, как посетил ее музей в Швеции, и многие свои игрушки назвал в честь героев книг этой замечательной писательницы. Самым очаровательным созданием в мире считает капибару и обожает Муми-троллей Туве Янссон.

Сейчас у мальчика амбулаторный режим лечения, он дома и весь его день расписан по часам — хобби и занятий у него стало даже больше, чем до болезни. Лечение еще продолжается, но «нет времени грустить и расстраиваться», — с улыбкой говорит его мама Татьяна. О том, что Дима еще не совсем поправился, можно догадаться лишь по тому, что он носит медицинскую маску. И сложно представить, что еще год назад мальчик с трудом передвигался: в августе 2022 года у него нашли острый лимфобластный лейкоз.

Полтора месяца в больнице было очень тяжело. Сначала у Димы так сильно болела голова, что он не мог встать с постели — лежал и смотрел в потолок. Постепенно лекарства начали действовать, самочувствие улучшилось, а регулярные занятия лечебной физкультурой помогли начать подниматься и ходить. А потом наконец наступила долгожданная ремиссия.

«Больше всего я бы сейчас хотел закончить лечение и определиться с профессией. Не решил пока, кем быть: хирургом, онкологом или музыкантом. Еще очень хочу вернуться в ансамбль при музыкальной школе, у нас тут компания такая хорошая! А прямо сейчас я бы хотел почитать книгу. У меня много самых разных есть: и сказки, и научная фантастика», — рассказывает Дима.

Потрясающие планы. Мы очень надеемся, что все, что задумано, обязательно сбудется. И спасибо всем, кто помогает!