«Я здесь на своем месте»

Наталия Михеева — больничный координатор фонда «Подари жизнь» в Центре нейрохирургии им. Бурденко. В День координатора волонтеров она рассказала о себе и своей работе журналу Grazia.
У Наталии в распоряжении два детских отделения и связь всех со всеми: врачей, детей, родителей. А еще — работа с волонтерами, которые несколько раз в неделю приходят в больницу, чтобы детям было не так грустно, страшно и одиноко. О том, почему Наталия стала координаторам и посоветует ли она эту работу своим друзьям, в ее рассказе от первого лица.
Наталия Михеева, больничный координатор фонда «Подари жизнь» в Центре нейрохирургии им. Бурденко
Фото: Юлия Ласкорунская
«В нашей работе есть три больших направления. Закупка оборудования, лекарств, расходных материалов для клиники, адресная помощь детям — оплата операций, лучевой терапии и работа с волонтерами. Я стала координатором полтора года назад, когда больницы только-только стали открываться после ковидного карантина. Мне передали в том числе и волонтерскую группу, но она была абсолютно не действующая: из-за ограничений приходить к детям в отделения долгое время было просто нельзя.
По сути мне нужно было перезапустить весь процесс: договориться с больницей, найти новых волонтеров, придумать формат занятий. Дело шло медленно и сложно, но я не отступала: мне было важно, чтобы все закрутилось — очень сложно детям (и взрослым) в четырех стенах, один на один с лечением, диагнозом. Хотя, когда приглашаешь их на встречу с волонтерами, как правило, в первый раз все отмахиваются. "До того ли нам". А потом приходят и уже на следующий день ловят тебя в коридоре и спрашивают, а когда в следующий раз можно прийти, было так весело. Это помощь, это разрядка. Мне правда хотелось расцветить больничную жизнь. Теперь у нас так: 2-3 раза в неделю в клинику приходят ребята из постоянной волонтерской группы. Занятия очень разные —рисование на футболках, лепка из пластилина, настольные игры, диафильмы, а, может быть, и стрельба из арбалета.
Перезапуск работы с волонтерами шел медленно, но я не отступала: мне было важно, чтобы все закрутилось — детям (и взрослым) сложно один на один с лечением, диагнозом.Наталия Михеева,больничный координатор
Еще я всегда хотела, чтобы к ребятам приходили больничные клоуны. Они тут очень нужны. Я и сама радуюсь, когда их вижу: иногда так устанешь, а тут, бац, клоуны. Так здорово. К нам в гости приезжает кукольный театр, и я мечтаю, что у нас будут еще встречи с селебрити, литературные вечера, песни под гитару. Этого не хватает. В планах что-то для мам сделать, типа "Дней красоты", надо только понять, как этот процесс технически организовать. Розеток мало у нас в холлах, невозможно свет поставить. Но я что-нибудь придумаю. Важно, чтобы процесс одомашнивания больницы не прекращался.
Я не сразу стала больничным координатором. С 2011 года была волонтером фонда в Бурденко, только административным, заполняла базу данных. Поэтому я хорошо знаю, что здесь происходит, и мне всегда хотелось работать в отделение: наверное, за годы выработался эмоциональный иммунитет, мне это совсем несложно.
«Работа координатором сильно меня изменила»
Фото: Юлия Ласкорунская
По образованию я инженер. Совсем не человеческих душ, с психологией никогда дела не имела. Может быть, мне просто нравится быть связующим звеном между всеми частями огромного механизма: клиника, администрация, врачи, родители, дети, фонд, закупки, отчеты? Координатор находится в самой середине этого процесса, и наша работа очень разноплановая и многозадачная. С мамой поговорить, чтобы понимать, какую помощь мы можем оказать. Иногда — обнять и поплакать вместе. Потом организовать волонтеров на какой-нибудь праздник, договориться со службой безопасности, что гелий привезут шарики надувать. И так без остановки.
Кстати, о родителях. Мне кажется, с ними даже сложнее иногда бывает, чем с детьми. Представьте, неделю назад они сделали МРТ ребенку, выяснилось, что у него опухоль головного мозга и вот они в больнице, через два дня операция. Мамы бывают настолько потеряны, что действительно сначала приходится их просто успокаивать, а потом объяснять шаг за шагом, какой путь им предстоит пройти.
Я работаю с 10 до 19, но и вечером телефон, конечно, не отключаю. Наверное, это называется полное погружение, но сложных ситуаций не так много. Они скорее исключение, чем правило.Наталия Михеева,больничный координатор
Я работаю каждый день, с 10 до 19, но и вечером телефон, конечно, не отключаю. Если родители звонят или пишут в нерабочее время, стараюсь отвечать. Тем более, сразу понятно, насколько срочная задача, надо ли прямо сейчас подключаться или нет. Если, например, пишут: "Мы через месяц приедем, как нам пропуск получить", понятно, что это можно и отложить. А если кто-то не может попасть в амбулаторную квартиру, потому что проблема с замком или ключами, то, конечно, включаешься. Нельзя же людей на улице оставить. Наверное, это называется полное погружение, но сложных ситуаций не так много. Они скорее исключение, чем правило.
Работа координатором сильно меня изменила. Я стала по-другому относиться ко многому в жизни. Но от этого мне даже стало комфортнее. Работа в сфере благотворительности, в нашем секторе, четко раскладывает все по полочкам — что важно, что нет; что главное, а что ерунда. Мне это так видится. Вообще у меня очень хорошая работа, я здесь на своем месте, мне лучше не надо. Всегда говорю, что каждый день иду в наше чудесное отделение как на праздник. И, конечно, я бы всем рекомендовала попробовать такую работу».
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«Я здесь на своем месте»
Наталия Михеева — больничный координатор фонда «Подари жизнь» в Центре нейрохирургии им. Бурденко. В День координатора волонтеров она рассказала о себе и своей работе журналу Grazia.
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