«Я здесь на своем месте»

Наталия Михеева — больничный координатор фонда «Подари жизнь» в Центре нейрохирургии им. Бурденко. В День координатора волонтеров она рассказала о себе и своей работе журналу Grazia.

У Наталии в распоряжении два детских отделения и связь всех со всеми: врачей, детей, родителей. А еще — работа с волонтерами, которые несколько раз в неделю приходят в больницу, чтобы детям было не так грустно, страшно и одиноко. О том, почему Наталия стала координаторам и посоветует ли она эту работу своим друзьям, в ее рассказе от первого лица.

Наталия Михеева, больничный координатор фонда «Подари жизнь» в Центре нейрохирургии им. Бурденко Фото: Юлия Ласкорунская

«В нашей работе есть три больших направления. Закупка оборудования, лекарств, расходных материалов для клиники, адресная помощь детям — оплата операций, лучевой терапии и работа с волонтерами. Я стала координатором полтора года назад, когда больницы только-только стали открываться после ковидного карантина. Мне передали в том числе и волонтерскую группу, но она была абсолютно не действующая: из-за ограничений приходить к детям в отделения долгое время было просто нельзя. По сути мне нужно было перезапустить весь процесс: договориться с больницей, найти новых волонтеров, придумать формат занятий. Дело шло медленно и сложно, но я не отступала: мне было важно, чтобы все закрутилось — очень сложно детям (и взрослым) в четырех стенах, один на один с лечением, диагнозом. Хотя, когда приглашаешь их на встречу с волонтерами, как правило, в первый раз все отмахиваются. "До того ли нам". А потом приходят и уже на следующий день ловят тебя в коридоре и спрашивают, а когда в следующий раз можно прийти, было так весело. Это помощь, это разрядка. Мне правда хотелось расцветить больничную жизнь. Теперь у нас так: 2-3 раза в неделю в клинику приходят ребята из постоянной волонтерской группы. Занятия очень разные —рисование на футболках, лепка из пластилина, настольные игры, диафильмы, а, может быть, и стрельба из арбалета.

Перезапуск работы с волонтерами шел медленно, но я не отступала: мне было важно, чтобы все закрутилось — детям (и взрослым) сложно один на один с лечением, диагнозом. Наталия Михеева, больничный координатор

Еще я всегда хотела, чтобы к ребятам приходили больничные клоуны. Они тут очень нужны. Я и сама радуюсь, когда их вижу: иногда так устанешь, а тут, бац, клоуны. Так здорово. К нам в гости приезжает кукольный театр, и я мечтаю, что у нас будут еще встречи с селебрити, литературные вечера, песни под гитару. Этого не хватает. В планах что-то для мам сделать, типа "Дней красоты", надо только понять, как этот процесс технически организовать. Розеток мало у нас в холлах, невозможно свет поставить. Но я что-нибудь придумаю. Важно, чтобы процесс одомашнивания больницы не прекращался. Я не сразу стала больничным координатором. С 2011 года была волонтером фонда в Бурденко, только административным, заполняла базу данных. Поэтому я хорошо знаю, что здесь происходит, и мне всегда хотелось работать в отделение: наверное, за годы выработался эмоциональный иммунитет, мне это совсем несложно.

«Работа координатором сильно меня изменила» Фото: Юлия Ласкорунская

По образованию я инженер. Совсем не человеческих душ, с психологией никогда дела не имела. Может быть, мне просто нравится быть связующим звеном между всеми частями огромного механизма: клиника, администрация, врачи, родители, дети, фонд, закупки, отчеты? Координатор находится в самой середине этого процесса, и наша работа очень разноплановая и многозадачная. С мамой поговорить, чтобы понимать, какую помощь мы можем оказать. Иногда — обнять и поплакать вместе. Потом организовать волонтеров на какой-нибудь праздник, договориться со службой безопасности, что гелий привезут шарики надувать. И так без остановки. Кстати, о родителях. Мне кажется, с ними даже сложнее иногда бывает, чем с детьми. Представьте, неделю назад они сделали МРТ ребенку, выяснилось, что у него опухоль головного мозга и вот они в больнице, через два дня операция. Мамы бывают настолько потеряны, что действительно сначала приходится их просто успокаивать, а потом объяснять шаг за шагом, какой путь им предстоит пройти.

Я работаю с 10 до 19, но и вечером телефон, конечно, не отключаю. Наверное, это называется полное погружение, но сложных ситуаций не так много. Они скорее исключение, чем правило. Наталия Михеева, больничный координатор