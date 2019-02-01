Добро в фокусе

Если в фонде происходит какое-то событие, оно обязательно попадает в объектив. Для этого работает целая фотослужба во главе с Юлией Ласкорунской. 5 ноября отмечается ее праздник — День координатора волонтеров.

В далеком 2014 году Юля вслед за другом пришла в «Подари жизнь» фотоволонтером. За плечами — высшее юридическое, годы работы экономистом в банке и любимая дочь, которая подросла, пошла в школу, и тогда у ее мамы появилось время для нового увлечения. Из хобби фотография быстро перешла в разряд профессионального мастерства, и тогда Юля начала искать, кому ее навыки могут быть полезны. Так судьба и привела ее в «Подари жизнь».

Авторпортрет Фото: Юлия Ласкорунская

Юлия Стужук, 46 лет, учитель-логопед и фотоволонтер «После каждого моего выхода на съемку в роли фотоволонтера я чувствую, что все не зря. Каждый раз волнуюсь и переживаю, не подведу ли Юлю. Но снова и снова слышу ее похвалу и радуюсь как ребенок, что справилась и запечатлела именно те моменты, которые смогут согреть семьи подопечных, или помогут в сборе на необходимые препараты, или просто передадут нашу моодную атмосферу».

На тот момент координатором фотоволонтеров была Дарья Кузнецова. Она не только составляла техническое задание и поддерживала, но и сразу дала понять: фотограф в больнице — это не просто фотограф. Нужно не только ориентироваться в параметрах ISO, но и быть особенно внимательным и деликатным с теми, кого снимаешь. Юле и то и другое давалось без труда.

Когда в 2019 году Дарья решила уйти из фонда, место фотографа и координатора волонтеров предложили Юле. «Если честно, я тогда очень обрадовалась, потому что это была работа мечты, — вспоминает Юля. — Мне дали возможность заниматься любимым делом в фонде, где я уже стала своей, и получать за это деньги. Ребята, которые еще тогда фотоволонтерили вместе со мной, продолжают этим заниматься и сейчас, и я стала их координатором».

Секрет успеха — конкретное ТЗ Чем занимается координатор фотослужбы? В первую очередь на нем постановка подробного и понятного ТЗ. Фотоволонтер должен получить исчерпывающую информацию о том, что, где и как именно ему нужно снять, какую технику при этом использовать, о каком ракурсе не забыть.

Игорь Дылдин снимает портреты будущих выпускников Фото: из личного архива 1 из 7

«Например, когда съемка планируется в новом для нас помещении, я еду на разведку или спрашиваю коллег, темное место или нет, есть ли окна, — объясняет Юля. — Свет для фотографа — это все. Важно понимать, брать ли вспышку, какой светосилы нужен объектив. У некоторых ребят весьма богатый технический арсенал, и тащить все тяжело, да и ни к чему. Моя задача — сориентировать их по пространству съемки, чтобы им было комфортно и легко и при этом получились классные кадры». Найти фотографов на мероприятие, грамотно распределить нагрузку между волонтерами, по возможности помочь с транспортом, произвести замену или самой подхватить съемку в случае форс-мажора, просто быть рядом и поддерживать советом или добрым словом, чтобы человек понимал: он не остается с задачей один на один, все точно получится. Все это (и многое другое) — работа координатора.

Всегда слышим: «Вы молодцы, вы лучшие, у вас получились шикарные фото!» Секрет успеха не в критике, а в поддержке и четком техническом задании. Екатерина Солянова, фотоволонтер

Екатерина Солянова, 39 лет, нутрициолог и фотоволонтер «Юля умеет подобрать нужные слова. Всегда слышим: “Вы молодцы, вы лучшие, у вас получились шикарные фото!” Секрет успеха не в критике, а в поддержке и четком техническом задании».

«Я их люблю и берегу» Сейчас в команде фонда около 20 фотоволонтеров. Это стоматологи и системные администраторы, логопеды и менеджеры среднего звена, люди самых разных профессий и взглядов, которых объединяет одно — большое сердце и желание помочь.

Сергей Валиев, 65 лет, системный администратор и фотоволонтер «Когда на Дне памяти мама, потерявшая ребенка, которую я снимал и с которой немного беседовал в прошлом году, говорит знакомой: “Это мой друг, давай он нас сфотографирует”, — поверьте, это лучшая награда. Видеть сияющие глаза детей, которым делают прически и макияж для выпускного, любоваться ими на самом празднике, когда они все такие красивые, такие чудесные, — это же действительно подарок судьбы! Или же следить вместе с детьми за представлением у елочки, радоваться, смеяться и переживать, запечатлевать для них и родителей эти минуты чистого счастья. Да где еще фотограф сможет заснять такое!»

Урок фрилайта для детей в Центре им. Димы Рогачева Фото: из личного архива 1 из 8

Когда в чате фотослужбы появляется просьба взять на себя съемку, почти всегда находится кто-то, кто готов ее подхватить. Приехать хоть на полчасика, если не получается полностью охватить мероприятие. Конечно, у всех свои дела — работа, семья, дети. И волонтерство не должно быть в ущерб личной жизни, им стоит заниматься, только если есть время и желание. Кто-то из фотографов всегда готов приехать, кто-то редко имеет такую возможность, а некоторые помогают, находясь далеко от Москвы. Например, со срочной обработкой снимков. И это не менее ценно. Так и складывается командная работа. «Мы не просто работаем вместе — между нами сложились очень теплые дружеские отношения, — не без гордости говорит Юля. — Я их люблю и берегу. И мне кажется, они это чувствуют».