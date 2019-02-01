Добро в фокусе

Если в фонде происходит какое-то событие, оно обязательно попадает в объектив. Для этого работает целая фотослужба во главе с Юлией Ласкорунской. 5 ноября отмечается ее праздник — День координатора волонтеров.
В далеком 2014 году Юля вслед за другом пришла в «Подари жизнь» фотоволонтером. За плечами — высшее юридическое, годы работы экономистом в банке и любимая дочь, которая подросла, пошла в школу, и тогда у ее мамы появилось время для нового увлечения. Из хобби фотография быстро перешла в разряд профессионального мастерства, и тогда Юля начала искать, кому ее навыки могут быть полезны. Так судьба и привела ее в «Подари жизнь».
Авторпортрет
Фото: Юлия Ласкорунская
Юлия Стужук, 46 лет, учитель-логопед и фотоволонтер
«После каждого моего выхода на съемку в роли фотоволонтера я чувствую, что все не зря. Каждый раз волнуюсь и переживаю, не подведу ли Юлю. Но снова и снова слышу ее похвалу и радуюсь как ребенок, что справилась и запечатлела именно те моменты, которые смогут согреть семьи подопечных, или помогут в сборе на необходимые препараты, или просто передадут нашу моодную атмосферу».
На тот момент координатором фотоволонтеров была Дарья Кузнецова. Она не только составляла техническое задание и поддерживала, но и сразу дала понять: фотограф в больнице — это не просто фотограф. Нужно не только ориентироваться в параметрах ISO, но и быть особенно внимательным и деликатным с теми, кого снимаешь. Юле и то и другое давалось без труда.
Радуюсь как ребенок, что справилась и запечатлела именно те моменты, которые смогут согреть семьи подопечных, или помогут в сборе на лекарства, или просто передадут нашу моодную атмосферу.Юлия Стужук,фотоволонтер
Когда в 2019 году Дарья решила уйти из фонда, место фотографа и координатора волонтеров предложили Юле.
«Если честно, я тогда очень обрадовалась, потому что это была работа мечты, — вспоминает Юля. — Мне дали возможность заниматься любимым делом в фонде, где я уже стала своей, и получать за это деньги. Ребята, которые еще тогда фотоволонтерили вместе со мной, продолжают этим заниматься и сейчас, и я стала их координатором».
Секрет успеха — конкретное ТЗ
Чем занимается координатор фотослужбы? В первую очередь на нем постановка подробного и понятного ТЗ. Фотоволонтер должен получить исчерпывающую информацию о том, что, где и как именно ему нужно снять, какую технику при этом использовать, о каком ракурсе не забыть.
Фото: из личного архива
«Например, когда съемка планируется в новом для нас помещении, я еду на разведку или спрашиваю коллег, темное место или нет, есть ли окна, — объясняет Юля. — Свет для фотографа — это все. Важно понимать, брать ли вспышку, какой светосилы нужен объектив. У некоторых ребят весьма богатый технический арсенал, и тащить все тяжело, да и ни к чему. Моя задача — сориентировать их по пространству съемки, чтобы им было комфортно и легко и при этом получились классные кадры».
Найти фотографов на мероприятие, грамотно распределить нагрузку между волонтерами, по возможности помочь с транспортом, произвести замену или самой подхватить съемку в случае форс-мажора, просто быть рядом и поддерживать советом или добрым словом, чтобы человек понимал: он не остается с задачей один на один, все точно получится. Все это (и многое другое) — работа координатора.
Всегда слышим: «Вы молодцы, вы лучшие, у вас получились шикарные фото!» Секрет успеха не в критике, а в поддержке и четком техническом задании.Екатерина Солянова,фотоволонтер
Екатерина Солянова, 39 лет, нутрициолог и фотоволонтер
«Юля умеет подобрать нужные слова. Всегда слышим: “Вы молодцы, вы лучшие, у вас получились шикарные фото!” Секрет успеха не в критике, а в поддержке и четком техническом задании».
«Я их люблю и берегу»
Сейчас в команде фонда около 20 фотоволонтеров. Это стоматологи и системные администраторы, логопеды и менеджеры среднего звена, люди самых разных профессий и взглядов, которых объединяет одно — большое сердце и желание помочь.
Сергей Валиев, 65 лет, системный администратор и фотоволонтер
«Когда на Дне памяти мама, потерявшая ребенка, которую я снимал и с которой немного беседовал в прошлом году, говорит знакомой: “Это мой друг, давай он нас сфотографирует”, — поверьте, это лучшая награда. Видеть сияющие глаза детей, которым делают прически и макияж для выпускного, любоваться ими на самом празднике, когда они все такие красивые, такие чудесные, — это же действительно подарок судьбы! Или же следить вместе с детьми за представлением у елочки, радоваться, смеяться и переживать, запечатлевать для них и родителей эти минуты чистого счастья. Да где еще фотограф сможет заснять такое!»
Фото: из личного архива
Когда в чате фотослужбы появляется просьба взять на себя съемку, почти всегда находится кто-то, кто готов ее подхватить. Приехать хоть на полчасика, если не получается полностью охватить мероприятие. Конечно, у всех свои дела — работа, семья, дети. И волонтерство не должно быть в ущерб личной жизни, им стоит заниматься, только если есть время и желание. Кто-то из фотографов всегда готов приехать, кто-то редко имеет такую возможность, а некоторые помогают, находясь далеко от Москвы. Например, со срочной обработкой снимков. И это не менее ценно. Так и складывается командная работа.
«Мы не просто работаем вместе — между нами сложились очень теплые дружеские отношения, — не без гордости говорит Юля. — Я их люблю и берегу. И мне кажется, они это чувствуют».
Бонус: блиц
Кто научил вас не проходить мимо?
Как таковых уроков доброты в своей жизни я не помню. Но думаю, что ответ очевиден: это мама. Первым навыкам нас учат родители. А я с детства такая: накормлю котенка, помогу старушке перейти дорогу, никому никогда не откажу в помощи.
Когда я лет в восемь притащила домой хомячка, мама не была против. Видимо, поощрила мой порыв. Кто знает, может, с этого хомячка все и началось.
Когда вы в последний раз подумали: «Вот ради этого все»?
Прозвучит банально, наверное, но я занимаюсь своей работой ради детских улыбок. У нас особенные дети, им часто бывает больно и страшно. И когда какая-то фотография, альбом или съемка вызывает у них позитив, это же так здорово!
Первым на ум приходит выпускной в больнице, это всегда грандиозный праздник. Сложилась традиция, что перед выпускным мы проводим фотосессии для ребят, привозим фоны и профессиональный свет, делаем классные студийные фотографии. И они так этого ждут! Наряжаются, красятся. Неважно, инфузомат у тебя, костыли или ты на коляске. Все с удовольствием фотографируются. А как горят их глаза, когда они берут в руки уже готовые альбомы… Всё ради этого. Ради эмоций.
Какое добро вы видели своими глазами и не смогли забыть?
Мне повезло по жизни, я очень много хорошего получаю от людей.
На трассе на скорости проколола себе шину, съехала на обочину. Я даже не успела помахать рукой другим водителям, как подъехала машина, молодой человек предложил помощь. Взял все инструменты, поднял на домкрате машину, снял колесо и поменял на запасное. Когда он закончил и я спросила, сколько ему должна, ответил: «Да ну что вы? Вы ничего мне не должны, езжайте, хорошей дороги». Чем не доброе дело?
Мне нравится фраза из старого армянского мультика: «Делай добро и бросай его в воду». Когда ты что-то делаешь не для того, чтобы получить что-то взамен, а просто от души, это самое крутое. Мне кажется, это и есть добро. Это может быть что угодно, большое или маленькое. Маленьких добрых дел не бывает, они или есть, или их нет.
