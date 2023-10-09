Свежие новости о ящиках для пожертвований

Теперь увидеть ящики для пожертвований «Подари жизнь» можно только в Москве и Московской области. Рассказываем, почему (и что делать, если они встретятся вам в регионах), а также сообщаем другую актуальную информацию.
Решение фонда отказаться от использования ящиков для пожертвований в регионах связано с соблюдением требований законодательства. По закону, установка ящиков, а также извлечение средств должны проводиться самим фондом. Но это условие невозможно выполнить: как известно, у «Подари жизнь» нет филиалов и представительств в регионах.
«Прозрачность в деятельности и соблюдение законов всегда является приоритетными условиями в работе фонда. Поэтому в данном случае нет другого выхода, кроме как отказаться от использования ящиков для пожертвований в регионах, — объясняет Олеся Маркова, руководитель юридического департамента. — Административные сложности просто не позволяют фонду проводить всю процедуру: установку, выемку, оформление средств в соответствии с требованиями законодательства. Например, по закону, в момент выемки денег из ящиков требуется комиссия, в состав которой обязательно должен входить представитель фонда».
Мы очень признательны всем региональным компаниям, которые размещали наши ящики для пожертвований. Сейчас мы предлагаем альтернативные способы помощи и многие уже поддержали нашу идею, например, разместить постеры с QR-кодом фонда.
Многие компании уже поддержали нашу идею и разместили постеры с QR-кодом фонда. Кроме того, мы открыты к любым предложениям и всегда подберем для вас подходящий вариант.
Кроме того, мы открыты к любым предложениям и с удовольствием подберем для каждой заинтересованной компании подходящий ей вариант.
Актуальную информацию о том, где расположены ящики для пожертвований «Подари жизнь», можно найти на специальной странице. Мы очень просим вас сообщить нам, если вы увидите ящики по другим, не указанным в списках адресам.
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Теперь увидеть ящики для пожертвований фонда «Подари жизнь» можно только в Москве и Московской области. Рассказываем, почему (и что делать, если они встретятся вам в регионах), а также сообщаем другую актуальную информацию.
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