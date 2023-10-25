СНИЛС: зачем он (вдруг) донору

Если вы давно не сдавали кровь, то наверняка перед следующей донацией у вас попросят СНИЛС. Не удивляйтесь и будьте к этому готовы.

Это связано с тем, что на портале Госуслуг в разделе «Здоровье» появился «Личный кабинет донора». Чтобы объединить данные о ваших донациях из единой донорской базы, необходим номер СНИЛС. Именно номер: вам даже не нужно предъявлять карточку. То есть вы можете помнить его наизусть, посмотреть на тех же Госуслугах (если он у вас внесен), узнать еще каким-нибудь образом. Главное — помнить и не удивляться, что его у вас обязательно попросят в ОПК (хотя бы один раз). И если вы давно сдаете кровь (и просто делали перерыв), и если вы пришли впервые.

Что еще важно?

Если номера СНИЛС нет, в донации могут отказать.

Самостоятельно завести «Личный кабинет донора» на Госуслугах вы НЕ можете.

В «Личном кабинете донора» вы будете видеть все свои донации; там же вы сможете записаться на кроводачу или скачать справку (для отгула), если вдруг потеряли.

И о других документах

Мы всегда напоминаем донорам брать с собой паспорт*. Этот документ должен быть в физическом виде. Если вы поменяли фамилию, обязательно принесите свидетельство о браке или разводе. Также важно предупредить сотрудника ОПК, если у вас изменился телефон, адрес места жительства или вы получили новый паспорт.

Все это нужно для того чтобы история донорства не прерывалась, все донации были учтены, в том числе и для получения звания Почетного донора. Чего мы всем желаем. А также говорим большое спасибо за то, что вы есть!

*Вместо паспорта можно предъявить военный билет или паспорт моряка.