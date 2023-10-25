СНИЛС: зачем он (вдруг) донору

Если вы давно не сдавали кровь, то наверняка перед следующей донацией у вас попросят СНИЛС. Не удивляйтесь и будьте к этому готовы.
Это связано с тем, что на портале Госуслуг в разделе «Здоровье» появился «Личный кабинет донора». Чтобы объединить данные о ваших донациях из единой донорской базы, необходим номер СНИЛС. Именно номер: вам даже не нужно предъявлять карточку. То есть вы можете помнить его наизусть, посмотреть на тех же Госуслугах (если он у вас внесен), узнать еще каким-нибудь образом. Главное — помнить и не удивляться, что его у вас обязательно попросят в ОПК (хотя бы один раз). И если вы давно сдаете кровь (и просто делали перерыв), и если вы пришли впервые.
Что еще важно?
Если номера СНИЛС нет, в донации могут отказать.
Самостоятельно завести «Личный кабинет донора» на Госуслугах вы НЕ можете.
В «Личном кабинете донора» вы будете видеть все свои донации; там же вы сможете записаться на кроводачу или скачать справку (для отгула), если вдруг потеряли.
И о других документах
Мы всегда напоминаем донорам брать с собой паспорт*. Этот документ должен быть в физическом виде.
Если вы поменяли фамилию, обязательно принесите свидетельство о браке или разводе.
Также важно предупредить сотрудника ОПК, если у вас изменился телефон, адрес места жительства или вы получили новый паспорт.
Все это нужно для того чтобы история донорства не прерывалась, все донации были учтены, в том числе и для получения звания Почетного донора. Чего мы всем желаем. А также говорим большое спасибо за то, что вы есть!
*Вместо паспорта можно предъявить военный билет или паспорт моряка.
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