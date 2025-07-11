Задача со звездочкой: акции в пользу фонда

Заниматься бизнесом — значит каждый день решать задачи, многие из которых требуют нестандартного подхода. Зачастую справиться с ними отлично помогают благотворительные акции в пользу фонда «Подари жизнь».
Задача № 1. «Бургер Кинг»
Дано: сеть быстрого питания «Бургер Кинг» хочет привлечь больше аудитории в мобильное приложение.
Решение: компания пришла к нам с уже готовой идеей — благотворительным проектом «Тебе выбирать, кому помогать!», и пригласила «Подари жизнь» стать его частью. Всего к проекту присоединились 38 благотворительных фондов разной направленности.
Механика: раз в квартал «Бургер Кинг» отчисляет часть средств с каждой проданной сезонной новинки благотворительным фондам. Как сумма распределится между НКО, решают покупатели. Проголосовать за приглянувшийся фонд можно в приложении, параллельно оформив онлайн-заказ (хотя это совсем необязательно). Схема простая: всего три клика — и выбор сделан. При этом, отдав свой голос сегодня, вы можете вернуться завтра, чтобы проголосовать снова.
Результат: с момента последнего обновления за фонд «Подари жизнь» проголосовали 784 раза. За лидера голосования — 16 441. На сегодняшний день пользователями было отдано больше 77 тысяч голосов, и за каждым из них стоит живой человек, который разделяет ценности сети и благодаря выросшей лояльности в следующий раз с большой вероятностью предпочтет «Бургер Кинг» другим ресторанам быстрого питания. А еще это колоссальная помощь для НКО: на 1 июля 2025 года в рамках акции «Бургер Кинг» перевел в пользу подопечных фонда «Подари жизнь» 2 590 551 рубль.
Задача № 2. «Люкс Лайн»
Дано: Компания «Люкс Лайн», которая занимается международными грузоперевозками и таможенным оформлением, проводит опросы о качестве сервиса и услуг среди своих клиентов. Перед ними встала задача повысить количество заполненных анкет, а вместе с тем и лояльность клиентов.
Решение: В рамках своего благотворительного проекта LuxБлаго компания запустила акцию: за каждую заполненную анкету на сайте, «Люкс Лайн» переводит в фонд «Подари жизнь» 3000 рублей. В опросе действующие клиенты делились тем, что для них особенно ценно при сотрудничестве, какие услуги интересуют, какие грузоперевозки они производят.
«Люкс Лайн» пришли к нам с готовой идеей, а затем вместе с фандрайзерами фонда обсудили разные механики и форматы сотрудничества и проработали варианты акций на будущее.
Результат: Акция проводилась дважды. Первый раз в 2024-ом году: тогда за две недели компания получила 182 заполненные анкеты. В 2025-ом за тот же срок число анкет увеличилось до 230, а конверсия выросла с 27,4% до 39,4%. По окончанию акции «Люкс Лайн» пожертвовали на помощь детям 546 000 и 690 000 рублей соответственно.
Задача №3. «Дикси»
Дано: Сеть магазинов «Дикси» хочет привлечь более молодую аудиторию. И не просто обратить на себя их внимание, но и поделиться ценностями: познакомить с благотворительностью и рассказать, что помогать — это просто.
Решение: В конце прошлого года «Дикси» создали метавселенную на онлайн-платформе Roblox — «Динолэнд в Дикси», там прошел благотворительный онлайн-концерт певицы и блогера Миланы Хаметовой. Зрители не только слушали песни любимой исполнительницы, но и могли сделать доброе дело — собрать сердечки и сложить их в «копилку добра». Каждое сердечко превратилось в один рубль, направленный на поддержку подопечных фонда. А еще любой желающий мог посетить виртуальную зону «Подари жизнь» и больше узнать о фонде и благотворительности в целом.
Результат: За время проведения акции (с 11 ноября по 16 декабря) метавселенную Дикси посетили 2 381 202 пользователей, 203 212 человек добавили ее в избранное. При этом 49% аудитории были старше 18 лет.
Немного статистики
Все акции мы обязательно размещаем в разделе «Помогать, покупая». С начала 2025 года на сайте было опубликовано почти 40 акций в пользу подопечных фонда Подари жизнь.
Самой крупной категорией партнеров стали компании, которые занимаются розничной торговлей — от цветочных магазинов и книжных до сетей супермаркетов и магазинов косметики. На них пришлось 26,3% акций на сайте с начала года.
Немного уступают этой категории представители бизнеса из гастрономической отрасли — фастфуд, кафе, кондитерские, а также производители и продавцы продуктов питания и напитков. Сейчас это примерно 18.4%.
В отдельную категорию вынесем компании, производящие бытовые и детские товары, товары для дома, технику и предметы интерьера — 15,8% от общего количества.
От 2,6 до 7,9% набрали такие категории, как бренды одежды, туризм и развлечения, маркетплейсы, образовательные сервисы, реклама и финансы.
B2B или B2C?
«По нашей статистике с идеями социально-маркетинговых акций к нам чаще всего обращаются компании, которые работают на B2C рынках, — говорит Наталья Лехман, руководитель отдела по работе с партнерами. – То есть те, кто продает свои товары и услуги напрямую потребителям. Но, несмотря на заблуждение, что социальный маркетинг невозможен на корпоративном рынке, мы не менее эффективно сотрудничаем и с теми, кто занимается продажами в B2B. Отдел фандрайзинга может подобрать варианты сотрудничества для бизнеса с разными направлениями деятельности и разными маркетинговыми целями».
Например, компания хочет вывести новый бренд на рынок и привлечь к нему внимание. В числе рабочих механик — подключить благотворительность и на какой-то срок дать цены немного ниже рыночных, чтобы завоевать доверие покупателей и быстро стартануть с объемами продаж.
Если компания оказывает услуги населению, и хочет улучшить качество своих услуг и/или сформировать новый пакет предложений, который понравится клиентами, мы можем предложить, например, тотальное анкетирование с отчислением в фонд за каждую пройденную анкету. Эта схема отлично работает и для компаний B2B-сегмента.
Еще один популярный вариант сотрудничества для тех, кто работает на корпоративном рынке, — проект «Подарок от:важных людей», который позволяет компании широко заявить о своей благотворительной деятельности среди контрагентов.
Конечно, это лишь возможные варианты. С каждым партнером мы работаем индивидуально — делимся проработанными механиками, подсказываем, как улучшить уже готовую идею компании, или вместе создаем что-то уникальное.
Готовы пробовать?
Наталья Лехман,
руководитель отдела по работе с партнерами
+7 (985) 772-62-70
