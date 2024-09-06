ZARINA Х ПОДАРИ ЖИЗНЬ: красота спасает мир

В середине августа мы представили модную капсулу ZARINA Х ПОДАРИ ЖИЗНЬ, коллаборацию фонда «Подари жизнь» и бренда женской одежды ZARINA. Подводим итоги и говорим всем большое спасибо!
Благотворительность и модные тренды гораздо ближе друг к другу, чем кажется на первый взгляд. Подтверждение тому — совместный проект ZARINA Х ПОДАРИ ЖИЗНЬ. В коллекцию вошли футболки, свитшоты, джоггеры и даже носки с символикой фонда «Подари жизнь» и градиентным принтом, который рассказывает о важной идее: чтобы дети могли вовремя получать самое эффективное лечение, необходима помощь благотворителей, доноров крови и волонтеров.
500 000 рублей
итоги ZARINA Х ПОДАРИ ЖИЗНЬ
Начиная с середины августа, любой желающий мог зайти на сайт или прийти во флагманский магазин ZARINA и приобрести одежду и аксессуары из модной капсулы. И не только добавить в гардероб ярких красок, но и стать участником благотворительного проекта, ведь 10% от продаж в первый месяц шло на поддержку подопечных фонда. В итоге было собрано 500 000 рублей, спасибо вам!
Фото: Ирина Полярная
Мы оказали помощь сразу трем детям. Пятилетний Стас из Ахтубинска получил противоопухолевый препарат «Атрианс» и еще на один шаг приблизился к победе над острым лимфобластным лейкозом. Для семилетней Вероники из Ставрополя, которая сейчас борется с осложнениями после трансплантации костного мозга, закупили противоопухолевое средство «Адцетрис». А семилетнему Олегу из поселка Кировское, что в Крыму, предоставили иммуносупрессивный препарат «Энтивио», который поможет избежать проблем, связанных с пересадкой.
Спасибо всем, кто принял участие в создании и покупке модной капсулы! А еще мы очень рады, что коллаборация с брендом ZARINA привлекла внимание новых людей к работе фонда. Это невероятно круто! Теперь, если мы видим человека в красном свитшоте с эмблемой фонда, точно знаем: он один из нас, такой же, как мы! Надеемся, этой осенью одежда из благотворительной коллекции будет греть не только тела, но и души своих обладателей. Еще раз хотим сказать спасибо агентству «Команда+1» и Omsky за концепцию дизайна, а бренду ZARINA — за реализацию идеи!
Огромное спасибо фотографу Ирине Полярной и артистам, которые приняли участие в рекламной кампании: Яне Сексте, Марку Тишману, Софье Присс, Анастасии Талызиной, Сергею Новосаду, Таисии Вилковой, Ксении Сурковой, Александре Солдатовой, Евгении Тарасовой, Владимиру Морозову, Льву Зулькарнаеву, Анастасии Уколовой, Елене Летучей, Марии Берсеневой, Ах Астаховой.
Фотостудии Dvenadzat’ — за несколько недель плотной работы на безвозмездной основе, а также визажистам-стилистам Юлии Колокольцевой, Наталье Луговской, Алесе Лавринович, Наталии Уманчик, Елене Москаленко и Ольге Епифановой — тоже большое спасибо!
И, конечно, мы благодарим каждого, кто нашел для себя что-то классное в модной капсуле ZARINA Х ПОДАРИ ЖИЗНЬ. Выглядеть стильно и делать добрые дела — это ли не идеальное сочетание!
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