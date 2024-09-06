ZARINA Х ПОДАРИ ЖИЗНЬ: красота спасает мир

Благотворительность и модные тренды гораздо ближе друг к другу, чем кажется на первый взгляд. Подтверждение тому — совместный проект ZARINA Х ПОДАРИ ЖИЗНЬ . В коллекцию вошли футболки, свитшоты, джоггеры и даже носки с символикой фонда «Подари жизнь» и градиентным принтом, который рассказывает о важной идее: чтобы дети могли вовремя получать самое эффективное лечение, необходима помощь благотворителей, доноров крови и волонтеров.

Начиная с середины августа, любой желающий мог зайти на сайт или прийти во флагманский магазин ZARINA и приобрести одежду и аксессуары из модной капсулы. И не только добавить в гардероб ярких красок, но и стать участником благотворительного проекта, ведь 10% от продаж в первый месяц шло на поддержку подопечных фонда. В итоге было собрано 500 000 рублей , спасибо вам!

Мы оказали помощь сразу трем детям. Пятилетний Стас из Ахтубинска получил противоопухолевый препарат «Атрианс» и еще на один шаг приблизился к победе над острым лимфобластным лейкозом. Для семилетней Вероники из Ставрополя, которая сейчас борется с осложнениями после трансплантации костного мозга, закупили противоопухолевое средство «Адцетрис». А семилетнему Олегу из поселка Кировское, что в Крыму, предоставили иммуносупрессивный препарат «Энтивио», который поможет избежать проблем, связанных с пересадкой.

Спасибо всем, кто принял участие в создании и покупке модной капсулы! А еще мы очень рады, что коллаборация с брендом ZARINA привлекла внимание новых людей к работе фонда. Это невероятно круто! Теперь, если мы видим человека в красном свитшоте с эмблемой фонда, точно знаем: он один из нас, такой же, как мы! Надеемся, этой осенью одежда из благотворительной коллекции будет греть не только тела, но и души своих обладателей. Еще раз хотим сказать спасибо агентству «Команда+1» и Omsky за концепцию дизайна, а бренду ZARINA — за реализацию идеи!