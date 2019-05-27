Каждый год фонд проводит День памяти: на него приходят родители детей, которых уже нет с нами. Это непростая встреча для многих семей — боль от потери не уходит. Но для многих этот день становится глотком свежего воздуха.

Иногда даже самые лучшие врачи и самые эффективные лекарства не способны сотворить чудо. Но фонд никогда не бросает детей, которым помогал лечиться. Давать ребенку возможность жить, сколько бы ни осталось, достойно и без боли, обеспечивая его всем необходимым, задача проекта «Качество жизни».

В День памяти вместе собираются семьи, которых объединила одна и та же боль. Сегодня им можно все. Обниматься, смеяться, плакать, делиться горем и радостью, рассказывать о важном, что произошло в жизни, помогать друг другу выкарабкиваться. И, конечно, вспоминать детей.