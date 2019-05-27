Иногда даже самые лучшие врачи и самые эффективные лекарства не способны сотворить чудо. Но фонд никогда не бросает детей, которым помогал лечиться. Давать ребенку возможность жить, сколько бы ни осталось, достойно и без боли, обеспечивая его всем необходимым, задача проекта «Качество жизни».
В День памяти вместе собираются семьи, которых объединила одна и та же боль. Сегодня им можно все. Обниматься, смеяться, плакать, делиться горем и радостью, рассказывать о важном, что произошло в жизни, помогать друг другу выкарабкиваться. И, конечно, вспоминать детей.
«Качество жизни»
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Как проходят эти встречи?
«Мы не хотим ничего забывать»
В Доме творчества Переделкино прошел День памяти детей, которые были под опекой проекта «Качество жизни» фонда «Подари жизнь». Мы попросили родителей Вовы Лебедева рассказать о том, что для них значит этот день. И эта память.
Чтобы стало легче хотя бы на одну слезинку
22 мая в «Гоголь-центре» в пятый раз состоялся День памяти детей, которым помогал проект «Качество жизни» фонда «Подари жизнь».
Жизнь продолжается
В День паллиативной и хосписной помощи говорим с Аллой Кинчиковой, руководителем проекта «Качество жизни».
До последней секунды жить
Мы никогда не научимся мириться с тем, что болезнь может оказаться сильнее. Но в наших силах подарить детям жизнь без боли, дома, в семье.