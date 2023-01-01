2019 - итоги акции "День добрых дел" (часть 1)

Представляем вашему вниманию отчет о результатах нашего участия в проекте Пятого канала «День Добрых дел» в первой половине 2019 года. За это время на Пятом канале прошло восемь телесюжетов о подопечных нашего фонда.

85 877 217 рублей было собрано в первой половине 2019 года

Прежде всего мы хотели бы сердечно поблагодарить всех жертвователей за помощь. И, как всегда, в нашем отчете мы рассказываем о том, как именно были использованы собранные средства.

I. Дети – герои телесюжетов Сюжеты на Пятом канале за первые шесть месяцев 2019 года были сняты о следующих детях: это Никита Волков, Коля Буров, Данила Мануйлов, Кирилл Есаулков, Даша Дьяковская, Милана Каркусова, Егор Стрекальцов и Настя Вовченко. К сожалению, не удалось спасти маленького Колю Бурова, которому телезрители оплатили поиск и активацию донора костного мозга, а также некоторые необходимые лекарства. Казалось, что у мальчика должны быть хорошие перспективы – но две трансплантации подряд закончились отторжением. Врачи и благотворители делали все возможное и невозможное, но и они не всесильны... Новости об остальных детях в целом хорошие. Даша, Милана, Егор и Кирилл уже закончили основное лечение, а Никита, Даня и Настя продолжают его по плану. Двум из этих детей были оплачены «растущие» эндопротезы, еще двум – дорогостоящее противоопухолевое лекарство «Адцетрис», еще двум – незарегистрированный препарат «Эрвиназа», и одному – зарубежный препарат радиоактивного йода.

На адресную помощь восьми героям телесюжетов за прошедшее полугодие израсходовано 7 735 745 руб 96 коп. Остальные средства пошли на помощь другим детям и молодым взрослым, а также больницам.

II. Адресная помощь «Суммарная стоимость» адресной помощи нашим подопечным за первую половину 2019 года составила 50 908 552 руб 32 коп (естественно, здесь имеются в виду только те расходы, которые относятся к средствам, собранным в ходе телесюжетов Пятого канала). По программам адресной и паллиативной помощи были закуплены лекарства для 139 детей. В их число вошли наиболее дорогостоящие противоопухолевые препараты: «Венклекста» (4 пациента), «Дарзалекс» (4), «Эвольтра» (3), «Космеген» (4), «Дакоген» (3), «Спрайсел» (3), «Джакави» (3), «Адцетрис» (2), «Бартизар», «Атрианс», «Вайдаза» и другие. Покупались и обычные химиопрепараты, которых не хватало в клиниках: «Эндоксан», «Винкристин», «Аспарагиназа», «Цитарабин», «Этопозид», «Иринотекан» и прочие. Также закупались лекарства противоопухолевой иммунотерапии («Блинцито» для 5 человек, «Опдиво» и «Китруда» еще для 5 человек) и другие иммунопрепараты: «Элизария», «Актемра», «Рапамун», «Хумира», «Оренсия» и еще целый ряд менее дорогостоящих лекарств. Для купирования осложнений закуплены многочисленные препараты сопроводительной терапии: противогрибковые «Амфолип», «Микамин», «Эраксис», «Ноксафил» и прочие; антибиотики «Колистин», «Завицефта», «Фортум», «Меронем», «Зивокс» и многие другие; иммуноглобулины для профилактики инфекций; стимуляторы роста лейкоцитов («Лейкостим», «Зарсио») и тромбоцитов («Энплейт», «Револейд»); противорвотные «Зофран», «Эменд» и «Китрил»; раствор для закрытия катетеров «ТауроЛок»; препарат «Мозобаил» для мобилизации стволовых клеток и еще целый ряд различных лекарств.

Для трех детей оплачены незарегистрированные лекарственные препараты: «Фоскавир», «Кинерет» и «Иклусиг».

Трансплантация костного мозга Помимо покупки препаратов, необходимых для подготовки к трансплантации («Треосульфан», «Тепадина» и другие), были также оплачены наборы для очистки донорского трансплантата для 5 человек. Платное лечение и диагностика Двум молодым взрослым пациенткам оплачены очередные этапы лечения в Центре детской гематологии. Одной пациентке оплачена стереотаксическая радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Кроме того, одному ребенку оплачена госпитализация в Областную детскую клиническую больницу г. Екатеринбурга, так как ввиду крайней срочности ситуации не было возможности ждать предоставления квоты. Для 4 человек были оплачены диагностические процедуры: магнитно-резонансная томография, лабораторные анализы, платная консультация врача-специалиста. Паллиативная помощь Помимо лекарств для сдерживания развития болезни (таргетная противоопухолевая терапия 9 препараты «Вотриент», «Авегра» «Темозоломид» и другие) и для избавления от тяжелых симптомов (симптоматическая терапия), для подопечных паллиативной программы произведено 17 закупок мелкого медицинского оборудования, 27 закупок медицинских расходных материалов и 22 закупки лечебного питания. Для 28 детей и молодых взрослых оплачена медицинская транспортировка. Трем детям оплачено пребывание в паллиативном отделении Морозовской больницы. Наконец, 30 семей подопечных проекта получили благотворительную социальную помощь. III. Лекарства и реагенты в больницы Покупались также лекарства для клиник и отделений, в которых нуждались сразу десятки пациентов. Так, в НМИЦ онкологии были приобретены противоопухолевые «Синдроксоцин» (доксорубицин), «Гикамтин» и «Гемзар», а также «Гептрал» и «Фосфоглив» для защиты печени. В Морозовскую больницу был куплен химиопрепарат «Митоксантрон», а в детское отделение Московского областного онкодиспансера – противогрибковый препарат «Микамин» и антибиотик «Колистин». Были совершены многочисленные закупки реактивов и лабораторных расходных материалов. Так, в Центр детской гематологии покупались реагенты для диагностики острых лейкозов (в том числе у региональных пациентов в рамках соответствующих диагностических программ), генетической диагностики наследственных заболеваний, диагностики первичных иммунодефицитов, синдрома Вискотта-Олдрича, молекулярной диагностики инфекций (бактериальных, грибковых, вирусных), для выделения ДНК и РНК, для проведения типирования, для исследования химеризма после трансплантации костного мозга и другие. В Морозовскую больницу приобретены реагенты и расходные материалы для онкологической диагностики в патоморфологической лаборатории. В Российскую детскую клиническую больницу – реагенты для мониторинга концентрации лекарства («Такролимус») в крови. Наконец, в Областную детскую клиническую больницу г. Екатеринбурга были куплены реактивы и расходные материалы для молекулярно-генетических исследований.

Лекарства, реактивы и лабораторные расходные материалы по этой программе были за полгода закуплены на общую сумму 22 429 397 руб 53 коп.

IV. Прочее Медицинские расходные материалы (набор для нефростомии) для Центра детской гематологии были куплены за 66 150 руб. Суммарная комиссия операторов платежных систем, позволяющая переводить средства по короткому номеру 6162, за полгода составила 4 737 371 руб 19 коп. Дело в том, что совсем без комиссии невозможно: жертвователи должны иметь возможность переводить средства по короткому номеру 6162, но провайдеры не могут работать себе в убыток. И мы приняли решение, что будем сотрудничать только с теми операторами, у которых совокупная комиссия (SMS-провайдера, банка и оператора) не превышает 5% с каждого пожертвования. Сейчас эта минимальная комиссия предоставляется для нас операторами «Билайн», «Мегафон», МТС, ТЕLЕ2, «Летай», Yota и Тинькофф Мобайл. С более «дорогими» операторами мы не работаем. А небольшое превышение суммарной комиссии над 5% от общей суммы пожертвований связано с необходимостью оповещать жертвователей о получении переведенных ими средств хотя бы коротким «спасибо». Дорогие друзья, дорогие наши помощники и жертвователи! Огромное спасибо вам за участие в судьбе наших подопечных!