Афиша декабря: акции и события

9 и 10 декабря на площадке креативного пространства «Хлебозавод № 9» пройдет фестиваль «Город неравнодушных»: с новогодними мастер-классами, лекциями, благотворительным квестом и спектаклем. Центральным событием станет ярмарка товаров, созданных руками подопечных столичных НКО и неравнодушных людей.

10 декабря на фестивале будет представлен мерч фонда «Подари жизнь».

Бренд байкальской воды премиум класса Legend of Baikal уже второй раз проводит благотворительную акцию в пользу подопечных «Подари жизнь». С 25 декабря по 7 января в Telegram-канале бренда (@Eco Life by Legend of Baikal) специально для детей, находящихся на лечении, волшебные истории прочтут актеры, блогеры, журналисты, радиоведущие, спортсмены и общественные деятели. В этом году к акции присоединился иркутский медиахолдинг и телеканал НТС, который будет транслировать «Сказки добра» по местному телевидению и радио. Все средства, собранные во время акции, включая гонорары чтецов, поступят на счет фонда «Подари жизнь».

АБП2Б, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов, начинает благотворительную акцию в пользу подопечных «Подари жизнь». Теперь каждые 5% от стоимости своих товаров, работ и услуг компания будет направлять на лечение детей с онкологическими заболеваниями.