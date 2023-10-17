Афиша ноября: акции и события

У нас много новых акций, участвуя в которых, можно помогать детям, не замечая. На любой вкус: от покупки подарков до утилизации отходов. А еще приглашаем вас и ваших детей на уникальное событие «ДНК осеннего леса».

«Город Наук» (Санкт-Петербург), детский научно-образовательный проект, приглашает на программу «ДНК осеннего леса», которая пройдет 12 ноября 2023 года. Ребят 5-14 лет ждет незабываемая двухчасовая научно-развлекательная программа, в рамках которой они проведут различные эксперименты, спасут маленьких медвежат и получат памятные подарки. Родителей в это время ожидает фуршет и интеллектуальная программа, где будет разыгрываться билет на следующую детскую научную программу выходного дня.

12 ноября, «ДНК осеннего леса» Фото: «Город Наук»

Гостей ждут в 11:00, 14:00 и 17:00, место встречи Особняк Путилова. Только в этот день билет на программу будет стоить 500 рублей (вместо обычных 2 500 рублей). Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным «Подари жизнь». Давайте вместе творить добро! Подробности на странице Вконтакте проекта «Город Наук» (Санкт-Петербург).

Помогать, покупая С 1 ноября «СБВ утилизация» с каждого килограмма полезного сырья один рубль будет перечислять на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Утилизация — необходимый процесс, который помогает сохранить природу. Утилизируя электронику, оргтехнику, медицинское оборудование, автотранспорт и другие виды отходов в рамках благотворительной акции, вы не только заботитесь об экологии, но и помогаете детям лечиться от тяжелых заболеваний. Подробности.

Бессрочная акция от бренда WOOZZEE : покупайте понравившиеся товары, вносите свой вклад в спасение детей, дарите надежду на выздоровление.

С 1 ноября по 31 декабря один рубль от стоимости доставки каждого отправления в PONY EXPRESS будет перечислен в помощь подопечным фонда «Подари жизнь». Новый год — время чудес. Давайте творить их вместе.

В третий раз стартует акция компании TEYES : покупая автомобильную магнитолу, вы получаете подарки и помогаете детям. От имени всех пользователей TEYES, которые примут участие в акции, компания направит 2 023 000 рублей в фонд «Подари жизнь». Старт акции — 11 ноября в 10:00. Финиш — 17 ноября в 10:59 . Всем удачи!

С 1 ноября 2023 по 15 января 2024 года с продажи каждого набора «Эбру Новогодний» команда Lucky_kids будет перечислять 15 рублей на лечение детей с онкологическими заболеваниями. А еще напомним, что 26 ноября фонду «Подари жизнь» исполнится 17 лет! Если вам нравится справлять его, организуя «Безумное чаепитие», ждем вас на специальной странице, посвященной этому прекрасному событию. Больше идей, больше радости, больше поддержки детям.