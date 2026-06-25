Акции и события июля

Июль выдался насыщенным на музыкальные, спортивные и благотворительные события. В нашей подборке — анонсы и акция для тех, кто интересуется морскими грузоперевозками.

Морские грузоперевозки Транспортная компания «Пеленг» запустила благотворительную акцию: с 6 июля по 31 декабря этого года 120 000 рублей (стоимость одного контейнера) с каждой перевозки будет перечисляться в пользу фонда «Подари жизнь». Компания занимается морскими перевозками по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, делает примерно 18–20 циклов в год.

Фото: архив фонда

День фонда на Усачевском рынке Скучали? Мы тоже! В этом году День фонда пройдет 25 июля. Будем счастливы увидеться. На Усачевский рынок придут известные артисты и музыканты, друзья и амбассадоры фонда, чтобы поддержать подопечных «Подари жизнь». Кто-то встанет за прилавок и будет общаться с гостями рынка, а вечером состоится концерт: со своими хитами на сцену выйдут группы «лампабикт» и UGLI. Будет много активностей для детей и взрослых, диджей-сеты, в том числе музыкальный спешл от нашего партнера «Афиша Daily». Еще можно будет примерить новый стильный мерч фонда! И просто классно провести время с близкими.

Группа «лампабикт» на Дне фонда в 2024 году Фото: архив фонда

Более подробный анонс обязательно выйдет ближе к событию. А пока — ничего не планируйте на последнюю субботу июля. О донорстве — в Мелихове 18 июля пройдет заключительный день благотворительного марафона «Не уставайте делать добро!» в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Мы уже подробно рассказали об этом. Но хотели бы напомнить, чтобы вы не пропустили финальный аккорд марафона, который в этом году проводится в пользу подопечных «Подари жизнь». В программе: паблик-ток о донорстве крови;

активности и мастер-классы для детей и взрослых;

инсценировки по рассказам Чехова;

благотворительный концерт;

литературные чтения.

Начало в 11:00. Все собранные в течение марафона средства будут направлены на поддержку подопечных фонда «Подари жизнь», а именно — на развитие технологии деплеции в Центре имени Дмитрия Рогачева.

Кубок Кирилла Скачкова 19 июля в Центре развития настольного тенниса «Мега Химки» состоится благотворительный турнир — Кубок Кирилла Скачкова. Взносы участников будут перечислены в пользу нескольких некоммерческих организаций, среди которых и «Подари жизнь». А значит, вы можете: принять участие в турнире как спортсмен;

выступить в роли болельщика;

поддержать инициативу пожертвованием на платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”». Адрес: Химки, микрорайон ИКЕА, корпус 2.

Фото: СА «Лига Виктори»

Беговые тренировки Друг фонда «Подари жизнь» Александр решил не просто заниматься спортом, но и сделать из этого активность для помощи детям. За каждый километр, который молодой человек преодолеет на своих тренировках, он пожертвует на поддержку подопечных 10 рублей. Вы можете присоединиться к нему или просто поддержать эту идею переводом. Потому что, как считает сам Александр, тренировки могут стать топливом для добрых дел!