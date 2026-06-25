Акции и события июля

Июль выдался насыщенным на музыкальные, спортивные и благотворительные события. В нашей подборке — анонсы и акция для тех, кто интересуется морскими грузоперевозками.
Морские грузоперевозки
Транспортная компания «Пеленг» запустила благотворительную акцию: с 6 июля по 31 декабря этого года 120 000 рублей (стоимость одного контейнера) с каждой перевозки будет перечисляться в пользу фонда «Подари жизнь». Компания занимается морскими перевозками по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, делает примерно 18–20 циклов в год.
Фото: архив фонда
День фонда на Усачевском рынке
Скучали? Мы тоже! В этом году День фонда пройдет 25 июля. Будем счастливы увидеться. На Усачевский рынок придут известные артисты и музыканты, друзья и амбассадоры фонда, чтобы поддержать подопечных «Подари жизнь». Кто-то встанет за прилавок и будет общаться с гостями рынка, а вечером состоится концерт: со своими хитами на сцену выйдут группы «лампабикт» и UGLI.
Будет много активностей для детей и взрослых, диджей-сеты, в том числе музыкальный спешл от нашего партнера «Афиша Daily». Еще можно будет примерить новый стильный мерч фонда! И просто классно провести время с близкими.
Группа «лампабикт» на Дне фонда в 2024 году
Фото: архив фонда
Более подробный анонс обязательно выйдет ближе к событию. А пока — ничего не планируйте на последнюю субботу июля.
О донорстве — в Мелихове
18 июля пройдет заключительный день благотворительного марафона «Не уставайте делать добро!» в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Мы уже подробно рассказали об этом. Но хотели бы напомнить, чтобы вы не пропустили финальный аккорд марафона, который в этом году проводится в пользу подопечных «Подари жизнь».
В программе:
паблик-ток о донорстве крови;
активности и мастер-классы для детей и взрослых;
инсценировки по рассказам Чехова;
благотворительный концерт;
литературные чтения.
Начало в 11:00. Все собранные в течение марафона средства будут направлены на поддержку подопечных фонда «Подари жизнь», а именно — на развитие технологии деплеции в Центре имени Дмитрия Рогачева.
Кубок Кирилла Скачкова
19 июля в Центре развития настольного тенниса «Мега Химки» состоится благотворительный турнир — Кубок Кирилла Скачкова. Взносы участников будут перечислены в пользу нескольких некоммерческих организаций, среди которых и «Подари жизнь». А значит, вы можете:
принять участие в турнире как спортсмен;
выступить в роли болельщика;
поддержать инициативу пожертвованием на платформе «Друзья фонда “Подари жизнь”».
Адрес: Химки, микрорайон ИКЕА, корпус 2.
Фото: СА «Лига Виктори»
Беговые тренировки
Друг фонда «Подари жизнь» Александр решил не просто заниматься спортом, но и сделать из этого активность для помощи детям. За каждый километр, который молодой человек преодолеет на своих тренировках, он пожертвует на поддержку подопечных 10 рублей. Вы можете присоединиться к нему или просто поддержать эту идею переводом. Потому что, как считает сам Александр, тренировки могут стать топливом для добрых дел!
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Новости
Акции и события июля
Июль выдался насыщенным на музыкальные, спортивные и благотворительные события. В нашей подборке — анонсы и акция для тех, кто интересуется морскими грузоперевозками.
«Не уставайте делать добро»
Так называется благотворительный марафон, который проходит сейчас в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в пользу подопечных «Подари жизнь». Рады пригласить вас на заключительный день марафона, 18 июля. И вот почему.
Фестивальные планы на выходные
Три интересных события, где будем мы и куда приглашаем вас: Флаувау Фест — 27 и 28 июня, инди-фестиваль «Близость» — 4 июля, «Город неравнодушных» — 5 июля. Везде в программе — новый мерч фонда.