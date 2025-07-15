Акции и события сентября

Благотворительной программе «Ozon Банка» скоро исполнится четыре года и в честь этого события запущена большая акция — Неделя заботы. Она пройдет с 8 по 14 сентября. Пользователи Ozon, которые сделают пожертвование через благотворительный сертификат «Подари жизнь», могут выиграть подарки. А 9 сентября «Ozon Банк» удвоит пожертвования всех клиентов, которые участвуют в Неделе заботы. Спешите участвовать!

Товары на специальной витрине «Ozon Забота» и Ozon fresh в поддержку детей, которые лечатся от рака: список товаров предоставил фонд «Подари жизнь». Зайдите на страницу акции и оформите покупки, изменив адрес доставки, кликнув по специальной кнопке. Курьеры Ozon fresh доставят товары в фонд, где сотрудники рассортируют посылки и направят детям, проходящим лечение в клиниках и на амбулаторных квартирах.

Повторить акцию с отчислением в фонд «Подари жизнь» решила компания SimplyGreen. Целый месяц, с 6 сентября по 6 октября, один рубль с продажи напитков SimplyGreen в супермаркетах «Азбука вкуса» будет перечисляться в «Подари жизнь».