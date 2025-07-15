Акции и события сентября

Открываем сентябрь акцией с «Ozon Банком» — удвоение пожертвований (только 9 сентября!). Также с нами «Ozon Забота» и Ozon fresh с товарами для детей, напитки от SimplyGreen, проект «Бургер Кинга» и школьный фестиваль.
Благотворительной программе «Ozon Банка» скоро исполнится четыре года и в честь этого события запущена большая акция — Неделя заботы. Она пройдет с 8 по 14 сентября. Пользователи Ozon, которые сделают пожертвование через благотворительный сертификат «Подари жизнь», могут выиграть подарки. А 9 сентября «Ozon Банк» удвоит пожертвования всех клиентов, которые участвуют в Неделе заботы. Спешите участвовать!
Товары на специальной витрине «Ozon Забота» и Ozon fresh в поддержку детей, которые лечатся от рака: список товаров предоставил фонд «Подари жизнь». Зайдите на страницу акции и оформите покупки, изменив адрес доставки, кликнув по специальной кнопке. Курьеры Ozon fresh доставят товары в фонд, где сотрудники рассортируют посылки и направят детям, проходящим лечение в клиниках и на амбулаторных квартирах.
Повторить акцию с отчислением в фонд «Подари жизнь» решила компания SimplyGreen. Целый месяц, с 6 сентября по 6 октября, один рубль с продажи напитков SimplyGreen в супермаркетах «Азбука вкуса» будет перечисляться в «Подари жизнь».
По-прежнему можно принять участие в благотворительном проекте от «Бургер Кинга» «Тебе выбирать, кому помогать!». Часть средств от продажи новинок будет направлена в благотворительные фонды. А в какие именно — решаете вы. Голосуйте за «Подари жизнь»!
Школьный фестиваль
20 сентября в школе №1315 состоится ежегодный благотворительный фестиваль.
В программе:
мастер-классы;
спортивные игры;
выступление школы танцев «Вертикаль» и вокально-инструментальной группы «БУМ»;
сладкая ярмарка и ярмарка «Всякой Всячины». Гости могут насладиться вкусными лимонадами, найти себе памятные сувениры и многое другое.
Праздник начнется в 11:00 по адресу Конаковский проезд, дом 5 и продлится два часа. Будем рады, приходите.
