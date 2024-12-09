Еще четыре акции в пользу «Подари жизнь»

Интересные возможности для любителей азиатской кухни: 5 рублей от продажи каждой упаковки чипсов нори компания Tamaki будет перечисляться в «Подари жизнь». Подробнее на странице акции.

100 рублей от покупки сета роллов «ДоброСет» в ресторанах FARFOR будет направлено в поддержку подопечных «Подари жизнь». Просто закажите доставку или самовывоз — и доброе дело сделано! Акция началась 16 декабря и продлится целый месяц.

И, конечно, роскошное пирожное «Новогодняя Фудзи» из special-меню ресторанов J'Pan. Каждый десерт — 50 рублей в пользу детей, которым помогает фонд. В ответ вы получите открытку с пожеланиями, которую нарисовали подопечные фонда. Спецпредложение действует месяц — с 13 декабря.