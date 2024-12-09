Еще четыре компании в декабре объявили о старте благотворительных акций: вы покупаете товары и услуги, которые нужны вам, а помощь получают дети.
Интересные возможности для любителей азиатской кухни: 5 рублей от продажи каждой упаковки чипсов нори компания Tamaki будет перечисляться в «Подари жизнь». Подробнее на странице акции.
100 рублей от покупки сета роллов «ДоброСет» в ресторанах FARFOR будет направлено в поддержку подопечных «Подари жизнь». Просто закажите доставку или самовывоз — и доброе дело сделано! Акция началась 16 декабря и продлится целый месяц.
И, конечно, роскошное пирожное «Новогодняя Фудзи» из special-меню ресторанов J'Pan. Каждый десерт — 50 рублей в пользу детей, которым помогает фонд. В ответ вы получите открытку с пожеланиями, которую нарисовали подопечные фонда. Спецпредложение действует месяц — с 13 декабря.
Если вы решили пойти учиться дизайну и искусству презентаций в декабре, это можно сделать с пользой: 3% от продажи любых услуг школы Bonnie&Slide будет перечислено в «Подари жизнь». Подробности.
И еще два приятных бонуса
Заказывайте подарки в магазинах Flowwow, которые участвуют в бонусной программе, копите и перечисляйте бонусы в фонд «Подари жизнь». Один бонус — один рубль. Любой вклад важен для выздоровления детей, даже если он кажется скромным.
Изучите сервис «Миллион призов», где баллы начисляют за активное участие в электронных проектах Правительства Москвы. Затем их можно обменять на скидки в магазинах, кафе и ресторанах, билеты в московские театры и парки, пополнить транспортную карту или парковочный счет, а также направить на благотворительность.
Другие акции декабря
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Новости
Еще четыре акции в пользу «Подари жизнь»
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