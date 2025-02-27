Делимся расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в выходные апреля. Дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 5 и 26 апреля с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;
Московский областной центр крови работает 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 апреля с 08:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 5, 12, 19 и 26 апреля с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;
МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 26 апреля с 08:30 до 12:30;
Центр крови ФМБА ждет доноров 5, 12, 19 и 26 апреля с 08:30 до 14:00. Чтобы не стоять в очереди, можно записаться через «Госуслуги». Обращаем ваше внимание, что решение о виде донации (плазма или цельная кровь) принимает врач-трансфузиолог на основании результатов обследования донора и нужд медицинских организаций.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Где сдать кровь в выходные апреля?
Делимся расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в выходные апреля. Дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.
Коле опять нужны донорские гранулоциты
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В РДКБ срочно нужны доноры
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