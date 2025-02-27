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Где сдать кровь в выходные апреля?

31 марта 2025Донорство
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Делимся расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в выходные апреля. Дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

  • Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 5, 12, 19 и 26  апреля с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;

  • МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 26 апреля с 08:30 до 12:30;

  • Центр крови ФМБА ждет доноров 5, 12, 19 и 26  апреля с 08:30 до 14:00. Чтобы не стоять в очереди, можно записаться через «Госуслуги». Обращаем ваше внимание, что решение о виде донации (плазма или цельная кровь) принимает врач-трансфузиолог на основании результатов обследования донора и нужд медицинских организаций.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

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Где сдать кровь в выходные апреля?

Делимся расписанием работы отделений переливания крови (ОПК) в выходные апреля. Дорогие доноры, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови ФМБА и МОНИКИ.

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