Где сдать кровь в выходные сентября

В рабочие выходные доноров ждут в Морозовской больнице, Московском областном центре крови и ГКБ №52. Ситуация с нехваткой крови в РДКБ и Центре Рогачева до конца не разрешилась, информация обновляется по ссылке .

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 7 и 21 сентября, с 8:00 до 13:00.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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