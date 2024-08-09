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Где сдать кровь в выходные сентября

27 августа 2024Донорство
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В рабочие выходные доноров ждут в Морозовской больнице, Московском областном центре крови и ГКБ №52. Ситуация с нехваткой крови в РДКБ и Центре Рогачева до конца не разрешилась, информация обновляется по ссылке.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

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Где сдать кровь в выходные сентября

В рабочие выходные доноров ждут в Морозовской больнице, Московском областном центре крови и ГКБ №52. Ситуация с нехваткой крови в РДКБ и Центре Рогачева до конца не разрешилась, пожалуйста, приходите.

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