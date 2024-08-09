В рабочие выходные доноров ждут в Морозовской больнице, Московском областном центре крови и ГКБ №52. Ситуация с нехваткой крови в РДКБ и Центре Рогачева до конца не разрешилась, информация обновляется по ссылке.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 7 и 21 сентября, с 8.30 до 12.00. Предварительная запись по телефону: +7 (495) 959-88-37 или +7 (915) 030-52-27.
Московский областной центр крови работает без выходных: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 сентября, с 8:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Отделение переливания крови Городской клинической больницы №52 ждет доноров всех групп крови по субботам: 7 и 21 сентября, с 8:00 до 13:00.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Где сдать кровь в выходные сентября
В рабочие выходные доноров ждут в Морозовской больнице, Московском областном центре крови и ГКБ №52. Ситуация с нехваткой крови в РДКБ и Центре Рогачева до конца не разрешилась, пожалуйста, приходите.
В больницах срочно нужны доноры
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