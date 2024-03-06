«Измалково»: новости строительства

Продолжается стройка пансионата «Измалково» для детей и родителей, которые приезжают на лечение в столичный Центр им. Димы Рогачева из других регионов страны.

С нетерпением ждем, когда корпуса наполнятся жизнью, а пока рассказываем об успехах на строительной площадке. На сегодняшний день завершены монолитные работы в корпусе № 1 (с ним возникло больше всего сложностей на этапе оформления документов), закончена облицовка фасадов и установка кровли семи корпусов, еще в пяти проложены внутренние инженерные сети. Готовы внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения. В трех корпусах ведется черновая отделка, в двух других строители уже приступили к чистовой.

Уже спланировано благоустройство территории пансионата, в том числе расположение и внешний вид игровых площадок для детей. Но прежде чем приступить к благоустройству, необходимо провести подготовительные работы, например проложить сети связи и наружного освещения, чем сейчас и занимаются строители. Работа кипит, закончить стройку планируется уже в этом году.

Когда «Измалково» откроет свои двери, ежегодно там будут принимать 1175 семей. У пациентов, которые могут проходить лечение амбулаторно, появится возможность жить в поддерживающей домашней атмосфере. А Центру имени Димы Рогачева удастся значительно сократить очередь на ожидание врачебной помощи.