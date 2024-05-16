Проект месяца: пансионат «Измалково»

Рассказываем о самом амбициозном проекте фонда, уникальном со всех точек зрения. А также делимся мнением тех, кто финансирует строительство домов: компаний «Фармстандарт», «Столото», группы компаний «Дело».

Почти все проекты фонда «Подари жизнь» — это, что называется, текущая работа. У них нет начала и нет конца: что бы ни случилось, каждый месяц надо покупать лекарства, оплачивать лечение и диагностику, обеспечивать транспорт и услуги по уходу, вести поиск доноров крови и многое, многое другое. Пансионат «Измалково» стоит здесь немного особняком. Это крупный проект, у которого есть точно известное начало и предполагаемое время окончания основных работ. Строительство и благоустройство пансионата финансируются не из текущих поступлений, а целевым образом, за счет пожертвований крупных благотворителей и компаний.

Идея создания пансионата для подопечных «Подари жизнь» возникла еще в 2015 году. Известно, что во время многомесячного лечения от онкологических и гематологических заболеваний дети в большинстве случаев не должны все время жить в больнице. Если позволяет состояние, желательно жить в условиях, приближенных к домашним, а в больницу приходить только на процедуры и обследования. Это важно и с точки зрения психологического состояния детей и их дальнейшей реабилитации, и для снижения риска больничных инфекций, и, главное, для того, чтобы на освободившиеся места могли поступить другие дети, нуждающиеся в срочном стационарном лечении. Но большинство подопечных фонда не москвичи, их дом неблизко. Уезжать далеко от больницы пока нельзя. В больничных пансионатах всегда не хватает мест. Фонд постоянно помогает детям и родителям с арендой квартир в Москве, рядом с клиниками. Но возможностей амбулаторных квартир уже не хватает, хотя и после открытия пансионата мы продолжим их снимать, — к примеру, для ситуаций, когда надо постоянно находиться в шаговой доступности от больницы.

Чтобы больше детей смогли получить помощь, было начато строительство пансионата. С учетом всех требований к проживанию онкобольных детей. И, конечно, с учетом всех основных бытовых потребностей. Место определилось довольно быстро: Правительство Москвы согласилось передать фонду в безвозмездную аренду усадьбу «Измалково» на территории Новой Москвы, в поселке Переделкино. Когда-то здесь была усадьба семьи Самариных. Сюда приезжали знаменитые писатели, художники, меценаты. После революции 1917 года обитатели дома были выселены, имущество было утрачено или перевезено в музеи, а в постройках разместился детский санаторий. Потом и он переехал, а усадьба пришла в запустение. Строения были в полуразрушенном состояние, парк зарос. Предстояла огромная работа. Ведь историческая часть усадьбы является архитектурным памятником. Требовалось получить огромное количество согласований и разрешений (на это ушли первые несколько лет). Требовалось составить и утвердить архитектурный проект. Требовалось бережно восстановить здания и парк и в то же время адаптировать их для нужд создающегося пансионата. Требовалось проложить все инженерные сети. Построить новые дома, где будут проживать дети с родителями. Полностью отделать и обставить их. И, наконец, благоустроить территорию, разместив там все необходимое для отдыха и восстановления.

Реконструкция исторической части усадьбы была начата в 2019 году. Расходы на эту часть работы взял на себя Роман Абрамович. А сейчас завершается строительство новых зданий. Увы, из-за возникших в 2022–2023 годах финансовых трудностей их число пришлось сократить: вместо пятнадцати домов будет построено восемь. Но и это немало. Сейчас основная задача — внутренняя отделка домиков, оснащение их мебелью и оборудованием. И мы очень рассчитываем на то, что уже осенью 2024 года пансионат будет открыт. Впрочем, после окончания строительства проект «Пансионат» не завершится полностью. Нужно будет не только оплачивать коммунальные услуги, обеспечивать клининг, стирку, дезинфекцию, но и приобретать расходные материалы для уборки помещений, поддерживать инженерные системы в работоспособном состоянии, организовывать трансферы пансионат–клиника–пансионат, заботиться об уборке территории, стрижке и поливе растений, вывозе мусора. Ведь пансионат — это дом, а дом — это живая жизнь, в которой бывают самые разные потребности. Но главное все-таки — что это именно живая жизнь, и мы надеемся, что нашим подопечным в этой жизни будет радостно и комфортно. Как мы уже говорили выше, пансионат строится за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц. Слово тем, кто нам помогает.

Оксана Тубман, директор по спонсорству и КСО S8 Capital

«Помочь тем, кто столкнулся с бедой» «Исторически лотереи в нашей стране всегда были связаны с благотворительностью, являлись инструментом для сбора средств на решение различных социальных вопросов. Сегодня целевые отчисления от проведения гослотерей идут на развитие спорта в России, — говорит Оксана Тубман, директор по спонсорству и КСО S8 Capital. — Кроме того, “Столото” из собственных средств системно поддерживает более 25 различных спортивных, спонсорских, благотворительных проектов. В рамках программы корпоративной социальной ответственности мы помогаем проектам и организациям, которые оказывают поддержку детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым, попавшим в трудную жизненную ситуацию, людям с ограниченными возможностями и тяжелобольным детям. “Столото” оказал содействие строительству одного из корпусов пансионата “Измалково” для детей и их родителей, которые приезжают на лечение в Москву из других регионов России. Благодаря нашим совместным усилиям еще 230 детей в год смогут получить медицинскую помощь в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Уверены, что наш вклад в общее дело поможет тем, кто столкнулся с бедой, положительно повлияет на процесс лечения, создаст благоприятные условия для выздоровления».

Александр Трошин, куратор благотворительных проектов

«Крупный бизнес должен быть социально ориентированным» «“Фармстандарт” много лет помогает фонду “Подари жизнь”, в том числе поддерживает проект “Амбулаторные квартиры”. В них живут дети, которые проходят лечение, но находиться при этом в больнице им необязательно, — рассказывает Александр Трошин, куратор благотворительных проектов. — У нас хороший, достойный опыт партнерства, фонд всегда четко и вовремя предоставляет отчеты, вся его деятельность максимально прозрачна. Предложение “Подари жизнь” принять участие в строительстве пансионата руководство компании восприняло как выход на новый уровень сотрудничества. Так появилось решение принять участие в финансировании строительства дома в будущем пансионате “Измалково”, дома, который затем будет носить имя нашей компании. “Фармстандарт” — социально ориентированная компания, которая не только производит жизненно необходимые лекарства, создает огромное количество рабочих мест, платит налоги, выполняет вовремя все свои обязательства, но еще и активно занимается поддержкой социально важных проектов во всех регионах своего присутствия. У нас в компании есть и другие формы сотрудничества с фондом: много лет мы все вместе покупаем подарки детям, которые остаются в больницах на Новый год, так как не могут прервать лечение и уехать домой. Ежегодно дарим нашим друзьям и партнерам открытки, с любовью и необыкновенным талантом созданные детьми — подопечными фонда. Болезнь детей — это всегда большая боль и беда. Но участие в таких грандиозных проектах, как строительство пансионата, греет душу, вселяет надежду на лучшее. По мере сил и возможностей мы помогаем спасать детей. И это наполняет нашу собственную жизнь смыслом и ценностью».

Елена Свирина, заместитель генерального директора по финансам и устойчивому развитию ГК «Дело»