«Мечта исполнилась: я стану врачом!»

Июльская героиня юбилейного календаря фонда — 19-летняя Диана Образчикова. Три года назад она выписалась из больницы, где лечилась от саркомы. Диана рассказала, о чем мечтает и почему решила стать врачом.

— Диана, если бы вы могли встретиться с собой тогда, во время болезни, что бы вы себе сказали? — Я бы провела время за настольными играми и просто поболтала. Это сильно отвлекает от плохого самочувствия. Во время лечения мы с другими ребятами играли в «Имаджинариум». Веселая несложная игра, за которой можно было посмеяться.

Диана Образчикова: «Мечтаю, чтобы все, что я сейчас зубрю, не забывалось» Фото: Юлия Ласкорунская

— Чем вы живете сейчас? Где учитесь, чем увлекаетесь? — В прошлом году я поступила на бюджет во Второй медицинский университет Москвы, РНИМУ имени Пирогова, на факультет педиатрии. Многие специалисты, которых я встретила на своем пути, выпустились именно отсюда. Замечательные люди, беру с них пример. Вообще, я люблю гулять, играть на гитаре и петь, но сейчас все время занимает учеба. — Почему выбрали именно эту профессию? — Я долго лечилась, этот этап выпал на мои 14–17 лет. Возраст, когда вопрос о будущей профессии кажется самым важным. Помню, мой лечащий врач хорошо объясняла мне все, что со мной происходило. Было очень интересно. В какой-то момент я начала расспрашивать ее о студенческой жизни, быстро поняла: хочу как она! Все вокруг это решение поддержали. Пока не знаю, что будет дальше, какую выберу специализацию. Но учиться мне нравится.

Когда рутина моего дня заключалась в промывке катетера, приеме лекарств и писке капельницы, я мечтала сидеть с одноклассниками и обсуждать предстоящую контрольную. Диана Образчикова, бывшая подопечная фонда

— Как ваш опыт повлияет на то, каким врачом вы станете и не станете? — Базово врач должен быть ответственным, образованным, этичным, тактичным. Этого требует его профессия. Но кроме того, пациенту невероятно важно осознавать, что с ним сейчас происходит и через что предстоит пройти. Умение переходить с языка медицины на понятный для людей, которые находятся в уязвимом положении, располагает к себе, исключает недопонимания, успокаивает. Это правда важно. А каким врачом не стану? Невнимательным. Если в чем-то сомневаешься, лучше перепроверить. — Расскажите, о чем вы мечтали до болезни и о чем мечтаете сейчас. — Перед тем как у меня обнаружили опухоль, я успела слетать на зимний Байкал — очень давно туда хотела. Там я каталась на коньках по озеру, рассматривала в толще льда криль, водоросли и пузырьки, залезала на льдины. Лежа в палате, я была счастлива, вспоминая эти дни! Сейчас моя главная мечта исполнилась: я поступила в университет, в который хотела. Теперь мечтаю, чтобы все, что я сейчас зубрю, не забывалось.

С возрастом все меняется, а значит, буду меняться и я. Важно оставаться верной себе. Но главное — быть здоровой! Когда ты здоров, ты можешь все на свете. Диана Образчикова, бывшая подопечная фонда

— Как вам кажется, какое качество, если бы оно было развито у всех людей, сделало бы мир лучше? — Не думаю, что все люди должны обладать каким-то одним качеством. Будет переизбыток в одном месте и недостаток в другом. Но если каждый будет делать добро и помогать другим, то всем станет легче. — Вы и сами к этому стремитесь? — Да, конечно. Когда-то (по моим воспоминаниям, году в 2012-м), по новостному каналу рассказывали о детях с онкологическими заболеваниями, и мы с мамой переводили деньги им на лечение. Фонду «Подари жизнь» и не только. Уже лет с десяти я хотела стать донором. Очень боялась сдавать кровь, но мечтала: вот вырасту, справлюсь со страхом и буду помогать детям. Случилось так, что помощь доноров потребовалась мне. Теперь у меня запрет на донацию, мое заболевание — абсолютное противопоказание.

Диана Образчикова: «Счастье в стабильности» Фото: Юлия Ласкорунская

Сейчас, находясь в ремиссии, участвую в сборе подарков для акции «Коробка храбрости». Помню, как во время лечения думала, что брать подарки из нее можно только малышам. Но от замечательной процедурной медсестры узнала, что могу взять что-то и себе. Я так обрадовалась! Мне нравились гравюры, маленькие алмазные мозаики. Это очень скрашивало дни. Сейчас, проходя мимо отделов с детскими товарами, вспоминаю об этом и вместе с мамой покупаю подходящие игрушки. Стараюсь брать для разного возраста: машинки и куклы — малышам, наборы для рукоделия — для деток постарше, тематические подарки к праздникам. Приношу в отделение, в котором лечилась, встречаюсь с медсестрами, врачами и всеми, кто окружал меня в тот период. Мы обнимаемся, разговариваем, делимся положительной энергией. И конечно, я выбрала помогать своими руками — стать врачом! — Как бы выглядел ваш обычный, но счастливый завтрашний день? — Счастливый день — это самый обычный день по меркам здоровых людей. Счастье в стабильности. Когда рутина моего дня заключалась в промывке катетера, приеме большого количества лекарств и писке капельницы, я мечтала сидеть в школьном кабинете с одноклассниками и обсуждать предстоящую контрольную.