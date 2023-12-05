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Медвежонок Пандик в детском саду

29 февраля 2024Волонтерство
Текст:
Роман Чертовских
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Обычно в рамках проекта «Дети помогают детям» волонтеры проводят «Уроки доброты» для ребят, которые уже учатся в школе, но в этот раз просьба пришла из детского сада.

Детский сад Discovery English Preschool пригласил к детям в гости Марианну Кругликову, волонтера фонда, провести «Урок доброты» для ребят, которые в следующем году уже пойдут в школу. А потом к ним присоединились и другие дети: во всех группах детского сада меньше тридцати человек, поэтому на урок пришли и малыши 3-4 лет.

Как говорить с детьми о благотворительности?

Видео: Евгения Ванеева

Урок прошел в игровой форме: Марианна предложила малышам полечить плюшевого медвежонка Пандика и нарисовать то, что может его порадовать. А параллельно говорила про «Коробки храбрости» в больницах, из которых ребята выбирают себе подарки после уколов, капельниц и других процедур. Кроме того, Марианна рассказала и о том, кто такие волонтеры, кому нужна помощь, как помогает фонд и как дети могут помочь детям. «Для малышей это была, в основном, игра, а вот дети постарше с удовольствием участвовали в разговоре, да и презентация им была интересна, — поделилась впечатлениями Марианна. — Очень помогли поддержать рабочий настрой и атмосферу воспитатели, без них я бы не справилась».  

Детские рисунки в подарок медвежонку Пандику

Фото: из личного архива

Волонтеры «Подари жизнь» всегда рады провести «Урок доброты» в вашей школе! У нас есть несколько форматов: от игры с плюшевым мишкой в начальной школе до разработки и реализации собственного благотворительного проекта со старшеклассниками. А если вы чувствуете желание и возможность стать другом фонда и проводить такие занятия, можете смело заполнять волонтерскую анкету на нашем сайте. 

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Медвежонок Пандик в детском саду

Обычно в рамках проекта «Дети помогают детям» волонтеры проводят «Уроки доброты» для ребят, которые уже учатся в школе, но в этот раз просьба пришла из детского сада.

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