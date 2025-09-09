«Наш театр существует»

«И в этом году мы отметили его 20-летие». В «Подари жизнь» снова прибыл гонец из села Былино с рукописным письмом-рассказом о том, как прошел юбилейный сезон кукольного театра «Дядя Федор и компания».

«Мы тут играем в театр» Так состоялось наше знакомство с театром в селе Былино

Не только юбилейный, но и благотворительный: уже четвертый год в конце лета гонец передает вместе с письмом собранные и заработанные за лето коллективом театра деньги в помощь подопечным фонда. Приводим текст рассказа с сокращениями и бесконечно благодарим руководителей театра Ладу Владимировну и Татьяну Александровну за все, что они делают для детей, которым помогает «Подари жизнь». А также за все то, что они вообще делают, — за воспитание в самом широком понимании слова. Отдельное огромное спасибо труппе театра (в этом году это трое ребят: Кирилл, Ксения и Арина), а также всем взрослым и детям, которые поддерживают благотворительную инициативу, помогают устраивать гастроли и участвуют в ярмарках.

Спектакль «Озорник Петрушка» закрыл сезон в этом году

«Мы очень рады, что ниточка, связывающая нас с фондом, оказалась крепкой и не рвется. На 20-летие дети с родителями подарили нам торт с 20 свечками, это было трогательно и приятно. Мы очень переживали, как сложится сезон и сможем ли мы продолжить нашу работу. Этим летом людей в деревне стало еще меньше, погода часто мешала нам холодом и дождями, в коллективе было всего трое постоянных артистов 6–12 лет. Те, на кого мы рассчитывали с мая, по разными причинам не участвовали в работе театра. Но у нас все получилось отлично. Мы поставили четыре спектакля: “Болтливая старуха”, “Бременские музыканты”, “Как собака друга искала и другие истории”, “Озорник Петрушка”. Провели Пушкинский праздник, День собаки, Праздник леса и День велосипедиста. Во всех афишах постоянно напоминали, что все события посвящаем сбору средств для подопечных фонда “Подари жизнь”. Еще в начале лета мы объявили, что закрывать сезон собираемся большой ярмаркой поделок. И она состоялась — вопреки тому, что именно в час праздника над Былином разверзлись хляби небесные. Мы учли прошлогодний опыт, когда в такой же день закрытия сезона нас накрыла непогода, да так, что спектакль по творчеству Даниила Хармса мы играли, стоя в луже. В этом году мы подготовились ко всем погодным сюрпризам. И какова была наша радость, когда мы поняли, что зрителей гроза не испугала, они пришли на праздник.

Мы поставили четыре спектакля, провели несколько праздников и ярмарок. Во всех афишах напоминали, что все события посвящаем сбору средств для подопечных «Подари жизнь». Лада Шевченко, руководитель театра

Ярмарку мы готовили все вместе, рисовали картины, выжигали по дереву, шили, мастерили из бумаги и природного материала. Гаврик из Алексеева сам сплел огромную ивовую корзину и отдал на ярмарку, взрослые шили, вязали и рисовали картины. Ярмарка была настоящая: скоморохи-коробейники, выставки, яркое оформление, хлеб-соль, балаган с Петрушкой по текстам XVIII века, игры, хоровод. Все благодарили нас за праздник, а мы говорили спасибо участникам ярмарки и покупателям. Еще в этом году у нас были гастроли. Первый раз — в июне, потом и в августе. Все лето вытянули трое замечательных ребят: Кирюша 12 лет, его сестра Ксюша 11 лет и Аринка, ей всего шесть. Эти хорошие люди играют в нашем театре уже два-три года. Очень стараются и трудятся наравне со взрослыми, поступаясь личным ради общего дела. Да, они очень напряженно работали два с лишним месяца. Когда другие гоняли по деревне на велике или спали до полудня, эти дети проводили по три-четыре часа на репетициях, учили роли, делали костюмы, рисовали декорации и готовили праздник для остальных.

Когда мы возвращались с гастролей, Ариша сказала: “Я сильно устала и хочу спать, но я очень-очень хочу помогать больным детям”. Взрослые оценили это как позицию маленького, но уже состоявшегося человека. Арина еще не умеет читать и учит свои роли с мамой — и, надо сказать, быстрее всех. Кирилл — наша опора, палочка-выручалочка, хороший друг. Генератор идей, человек творческий и с умелыми руками. Ксюша — веселая и жизнерадостная девочка, готовая включиться в любое доброе дело. Вот такой в этом году у нас был основной состав артистов. Конечно, когда ребят было больше, мы ставили большие спектакли, но год на год не приходится, и как хорошо, что все наши страхи не оправдались. Лето удалось! Хоть эта сумма, которую мы собрали, невелика по меркам стоимости лечения от онкологических болезней, но пусть эти скромные деньги помогут кому-то поправиться (обязательно! — Прим. ред.).

Артисты театра (Кирюша, Ксюша и Аринка), руководитель театра Татьяна Александровна. И торт с 20 свечками!