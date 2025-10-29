Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Объявления

Насте нужны донорские гранулоциты

17 ноября 2025Донорство
Поделиться:

Насте Бакиной, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.

Насте тринадцать лет, в сентябре она приехала лечиться в Центр Димы Рогачева из деревни Лаптево Нижегородской области. В начале года ее стали беспокоить боли в животе, она прошла обследование, которое выявило объемное образование в брюшной полости. Настя уже перенесла несколько блоков химиотерапии по месту жительства, потом врачи решили отправить ее на лечение в Москву. Сейчас состояние девочки сильно ухудшилось, она в реанимации и ей срочно нужны переливания донорских гранулоцитов.

Третья группа, резус любой

Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.

Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо приехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.

  • На анализы надо приезжать в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева в БУДНИЕ ДНИ с 9:00 до 13:00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).

  • В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Анастасии Бакиной.

  • О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору по телефону 8 (925) 585-85-37 или по электронной почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.

  • Не забудьте паспорт!

Дорогие доноры, мы вас очень ждем

Новости

Все новости

Насте нужны донорские гранулоциты

Пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.

Донорство 17.11.2025

В Центре Рогачева срочно нужны доноры

Дорогие друзья, в Центре Дмитрия Рогачева опять не хватает доноров. Нужны все группы крови отрицательного резус-фактора. Просим вас помочь.

Донорство 11.11.2025

Где сдать кровь в выходные ноября?

Важные объявления: 1 ноября, в официальный рабочий день, работают и отделения переливания крови (ОПК) больниц. 3 и 4 ноября — выходные дни. ОПК Морозовской больницы теперь работает без выходных.

Донорство 29.10.2025

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari