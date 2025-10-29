Насте Бакиной, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.
Насте тринадцать лет, в сентябре она приехала лечиться в Центр Димы Рогачева из деревни Лаптево Нижегородской области. В начале года ее стали беспокоить боли в животе, она прошла обследование, которое выявило объемное образование в брюшной полости. Настя уже перенесла несколько блоков химиотерапии по месту жительства, потом врачи решили отправить ее на лечение в Москву. Сейчас состояние девочки сильно ухудшилось, она в реанимации и ей срочно нужны переливания донорских гранулоцитов.
Третья группа, резус любой
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо приехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.
На анализы надо приезжать в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева в БУДНИЕ ДНИ с 9:00 до 13:00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Анастасии Бакиной.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору по телефону 8 (925) 585-85-37 или по электронной почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Дорогие доноры, мы вас очень ждем
Новости
Насте нужны донорские гранулоциты
Пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.
В Центре Рогачева срочно нужны доноры
Дорогие друзья, в Центре Дмитрия Рогачева опять не хватает доноров. Нужны все группы крови отрицательного резус-фактора. Просим вас помочь.
Где сдать кровь в выходные ноября?
Важные объявления: 1 ноября, в официальный рабочий день, работают и отделения переливания крови (ОПК) больниц. 3 и 4 ноября — выходные дни. ОПК Морозовской больницы теперь работает без выходных.