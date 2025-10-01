Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Где сдать кровь в выходные ноября?

29 октября 2025Донорство
Важные объявления: 1 ноября, в официальный рабочий день, работают и отделения переливания крови (ОПК) больниц. 3 и 4 ноября — выходные дни. ОПК Морозовской больницы теперь работает без выходных.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

