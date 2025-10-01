Важные объявления: 1 ноября, в официальный рабочий день, работают и отделения переливания крови (ОПК) больниц. 3 и 4 ноября — выходные дни. ОПК Морозовской больницы теперь работает без выходных.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
ОПК Морозовской детской городской клинической больницы работает без выходных: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 ноября с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;
Московский областной центр крови ждет доноров в те же дни: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 ноября. с 08:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 1, 8, 15, 22 и 29 ноября с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;
МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 1 и 29 ноября с 08:30 до 12:30;
Центр крови ФМБА ждет доноров 1 ноября с 08:30 до 14:00. Чтобы не стоять в очереди, можно записаться через «Госуслуги». Обращаем ваше внимание, что решение о виде донации (плазма или цельная кровь) принимает врач-трансфузиолог на основании результатов обследования донора и нужд медицинских организаций.
Центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева работает 1 ноября, с 9:00 до 12:00.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!
Где сдать кровь в выходные ноября?
